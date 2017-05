Año Azorín

Descubrí la literatura el día que descubrí a Azorín. Antes había leído a Julio Verne, Stevenson, Salgari. Pero eran traducciones. Aún no había conocido el gran encanto del arte literario. El que une sencillez y revelación. Azorín me lo enseñó en mi adolescencia. Desde entonces prendió en mí, como en tantos, esa pasión por la lectura de los textos que fascinan, a la par, por su contenido y por su música. Luego vendrían Borges o Juan Rulfo.

El escritor de Monóvar creó una obra novedosa, arraigada y aérea. Pero no fue el único alicantino que llegó tan lejos en el uso artístico de una lengua que hoy hablamos 550 millones de personas. Le acompañan en el Olimpo otros dos paisanos: Miguel Hernández y Gabriel Miró. Sin olvidar a Juan Gil-Albert.

Y es que la provincia de Alicante, aunque ello tal vez no le guste al joven e independentista conseller de Educación y Cultura, aparte de ser la cuarta de España en población, es uno de los territorios donde mejor se ha escrito en la lengua de Cervantes. Que es tan valenciana como el valenciano.

Azorín, que estudió la carrera de derecho en Valencia, y que escribió mucho sobre esta ciudad y su región, no parece muy importante para la conselleria de la avenida de Campanar. Se ve que vale menos, por ejemplo, que Joan Fuster. Y eso que Azorín era valenciano y amaba a esta tierra. Desde su castellano nítido, .fruto verbal de la luz mediterránea. Pero eso no les interesa mucho a los políticos identitarios que, sostenidos por menos del 20 por ciento de los votos valencianos, rigen el principal departamento del Consell.

No quieren darle a Azorín lo que merece. Consideran que con el Año Blasco es suficiente para cubrir el flanco de los escritores autóctonos en el idioma de Clarín o de Galdós. Pero si las efemérides coinciden, la solución no consiste en olvidar al alicantino. Es un error propio de ignorantes. O tal vez de ridículos sectarios que ya sienten bastante incomodo al tener que honrar, inevitablemente, al sensacional Vicente Blasco Ibáñez.

En todo caso, lo que va a perdurar no es el cainismo que unos transitorios burócratas ejercen, sino la obra de los creadores de la literatura. Esa verdad que establece que son valencianos muchos excelentes poetas del idioma español. Como el gran elegíaco Francisco Brines, seguido de tantos otros: Guillermo Carnero, Jenaro Taléns, Carlos Marzal, Vicente Gallego, Antonio Cabrera, Juan Pablo Zapater, los alicantinos Antonio Moreno y Antonio Gracia, el fallecido César Simón, etc. Autores que son una fuente de belleza, memoria y pensamiento. Y con ellos tantos otros escritores valencianos que cada año publican libros de indiscutible mérito. Porque esta región es bilingüe y lo va a seguir siendo. No va a renunciar nunca a su doble riqueza expresiva.