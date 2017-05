UNA REACCIÓN DE LAS FAMILIAS

Cuando la Administración educativa propuso el cierre de Infantil en el CEIP 'Cremona' de Alaquàs, uno de los lemas de aquella comunidad escolar que ahora espera su nuevo colegio fue «No separéis a los hermanos». Me vino el sábado a la cabeza al ver en la manifestación del sábado por Valencia una pancarta con el lema «Quiero seguir en mi colegio». En esencia, todas las familias, cuando optan por un proyecto educativo, se parecen, y es la política la que las etiqueta, divide y clasifica en los míos y los otros.

También se vio el sábado, y entonces, que las familias son muy sensibles cuando directamente las decisiones atañen a su centro. Los grandes principios en concreto. Y de ahí el éxito de la convocatoria: la Administración ha eliminado conciertos en centros con demanda y por tanto no se trata de alumnos a los que se les impedirá entrar en dichos centros, sino de estudiantes a los que se les obligará a salir.

Se entiende entonces la rapidez de la convocatoria, el agravio de los afectados y el éxito de la manifestación. Cuando a uno le duele el brazo, es su brazo el que le duele y poco consuelo le supone saber que a otros no. En asamblea, las familias y centros afectados arrastraron a la federación FCAPA y después a patronales y sindicatos. No es cuestión de división en el sector de la Concertada: es sólo de quién atiende el global y mantiene la negociación y quién se ve afectado y quién no.

También porque la Administración ha apurado en exceso los plazos, más si cabe en Infantil, donde aún están llegando las notificaciones, de tal forma que el tiempo para responder las alegaciones de los centros es en exceso justo si tenemos en cuenta que para el día 22 comienzan a solicitarse las plazas. Jugar la carta de los centros cerrados en vacaciones al notificar los recortes en Semana Santa obliga a los afectados a actuar con contundencia.

En lo que se refiere a la Concertada, la propuesta de Arreglo Escolar de la Conselleria se basa en conceder los conciertos más sociales (en Educación Especial, aulas de integración y FP Básica), insistir en el rigorismo normativo ratios mínimas crecientes para los centros que flojean en demanda y recortar algunos Bachilleratos -posiblemente menos de los que piden sus bases- que a su entender puedan seguir privados. Es el contexto de entender los conciertos como subsidiarios y de carácter social, aunque no sea legislativamente así.

La diferencia del Bachillerato y el resto de las etapas es que en Infantil, Primaria, etcétera, es la falta de alumnado la que propicia, como también pasa en la pública, la eliminación de unidades. Cubrir necesidades de escolarización y demanda social, dice la Lomce. Bachillerato no es obligatorio, se dice, y por tanto no hay por qué concertarlo. Sin embargo, la Conselleria no ha quitado los conciertos de Bachillerato, sino algunos conciertos, incluso quedando en un mismo centro un aula concertada y otra no. Es lógico el enfado de las familias que ven que otros centros siguen concertados y el suyo, pese a tener alumnos, no. Por mucho que insista la Conselleria en que ha decidido con criterios objetivos, excluir la demanda social como criterio es lo más arbitrario que en materia de conciertos existe. Unos caen porque no tienen demanda y cuando la tienen en Bachillerato, se apela a otros criterios, tejiendo una normativa sobre conciertos a modo de boa constrictor que achique y apretuje la libertad de las familias.

Está por ver la eficacia negociadora de esta manifestación ya que si la Administración ha sido insensible a los alumnos afectados que en pro de la eficacia de la planificación les obligan a un cambio de colegio a final de su escolarización, queda la duda de que las protestas de las familias de esos adolescentes hagan alguna mella en dicha insensibilidad.

No obstante, la verdadera incidencia se verá durante este mes, durante el plazo de alegaciones que todos los centros afectados -no sólo de Bachillerato- presentarán a la Administración. Es ahora cuando los que piensan y negocian en global, en el conjunto del sistema, tienen que demostrar que la contención es la estrategia adecuada.

Ya digo, todos los padres, del colegio, en esencia quieren lo mismo y es la política la que los clasifica y distingue y llegado el momento, antepone el rigor de la planificación y los niños pasan a ser un insumo. El 'Ciutat de Cremona' necesitó un cambio de gobierno para evitarlo.