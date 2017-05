Contra el pesimismo

Cuando el rey don Felipe nació, en 1968, ya hacía años que los promotores de la Feria del Juguete de Valencia visitaban la Zarzuela, a primeros de enero, para dejar regalos que recordaban a España entera que Valencia era una potente ciudad de ferias. Antes, en el lejano 1925, el bisabuelo del rey ya había firmado el decreto que reconocía el carácter internacional de una institución, nacida en 1917, que era la decana de las ferias comerciales de España. Si el rey emérito don Juan Carlos dio su confianza a docenas de directivos que le han invitado a conocer la marcha de la economía española a través de nuestras ferias, es fácil decir que hay al menos dos instituciones valencianas que han cosechado el respeto de todos los gobiernos y regímenes políticos: el Tribunal de las Aguas y la Feria.

No es raro que haya una expectación muy especial ante la visita oficial del jefe del Estado con motivo del centenario de Feria Valencia. La delicada crisis que la institución atraviesa y la indefinición en la que manos políticas poco solventes la tienen sumida, han conseguido que este Centenario, donde debía haber brillado el genio comercial valenciano, esté discurriendo casi a hurtadillas, con una sordina que no merece la potencia industrial, agrícola y comercial de la economía valenciana.

Ni la riqueza que los valencianos producimos a diario ni el esfuerzo creativo que ponemos a contribución de ese proceso nos hace merecedores de lo que estamos viendo; pero el caso es que se puede afirmar que hay entre nosotros no pocos estudiosos, analistas y responsables públicos que ven en Feria Valencia un motivo más, y no pequeño, para fomentar la diaria dosis de autoflagelación que nos dispensamos. Igual les ocurre a las autoridades políticas, que siguen adoptando el papel de oposición crítica a los que gobernaron hace años, continúan sin percatarse del valor de la herramienta que hace un siglo fundaron unos valencianos emprendedores y escurren el bulto a la hora de elogiar y exhibir soluciones para el arma económica que heredamos del pasado.

Todavía hay demasiado cainismo. Políticos y analistas de la flagelación siguen contándonos lo que ya sabemos, sin darnos esperanzas de futuro. Siguen pretendiendo que sea la sociedad entera la que expíe errores que no cometió cuando el caso más cierto es que esta sociedad, y no otra, es la que está pagando la factura económica pendiente. ¿Por qué, pues, si saldamos la deuda, tenemos que refocilarnos en el pesimismo? ¿Es que no habrá nadie que aplique el gesto de misericordia de ser alguna mañana positivo con este buen pueblo?

Sobre el jefe del Estado, sobre el rey don Felipe, recae esa trascendental responsabilidad de deslindar lo sustancial de lo accesorio, los posibles errores cometidos por unos pocos del valor intrínseco de una institución ejemplar. El presidente Puig, el presidente Rajoy y el alcalde Ribó ya sabemos que pudiéndolo hacer desde hace meses, no han sabido o no han querido.