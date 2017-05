NO VAN A CAMBIAR

El indiscutible éxito de la manifestación del pasado sábado contra el recorte de aulas de Bachillerato a los colegios concertados no va a provocar un cambio de actitud en la Conselleria de Educación. Como tampoco se van a dar por enterados con la encuesta publicada por LAS PROVINCIAS y que revela un rechazo mayoritario a la política de enseñanza, una caída muy acusada del apoyo electoral a Compromís y una valoración de los miembros del Gobierno valenciano en la que la peor nota se la lleva precisamente el conseller Marzà. Para el nacionalismo no hay posible marcha atrás. El control de la educación es fundamental para ellos, lo que da sentido a su gestión. No sólo no va a haber rectificación sino que ese tipo de medidas se va a ir intensificando. Cada curso una vuelta de tuerca, sea el distrito único, el Bachillerato, los centros con educación diferenciada... Porque al final, de lo que se trata es que el número de niños en colegios concertados pierda peso porcentual respecto a los que estudian en escuelas públicas e institutos. Es una labor lenta pero imparable, con la vista puesta a largo plazo, a dentro de veinte o treinta años. Es lo que hicieron tanto el nacionalismo catalán como el vasco nada más alcanzaron el poder, al principio de la década de los ochenta. Su prioridad fue la educación, y la suicida renuncia del Gobierno central a mantener la competencia dio alas a sus planes. Desde entonces, cientos de miles, tal vez millones ya, de niños vascos y catalanes han sido educados bajo las premisas impuestas por el nacionalismo, es decir, la primacía de las lenguas autóctonas, de su historia, de su cultura y de sus tradiciones, y el progresivo arrinconamiento de todo lo español, lo común con el resto de pueblos de España. Escuelas e ikastolas han sido, en muchos casos, fábricas de jóvenes nacionalistas que ahora son los más combativos contra «el enemigo español». Marzà -que apenas unos meses antes de acceder al cargo de conseller mostraba abiertamente sus simpatías ultranacionalistas, separatistas y catalanistas- tiene la lección muy bien aprendida y aunque haya viajado a Finlandia sabe que su modelo está al Norte pero no tal al Norte, en la Cataluña de la inmersión lingüística. Una inmersión que sería mucho más rápida si toda la educación fuera pública, si no existieran los colegios concertados, donde el número de padres que eligen las líneas en valenciano es muy inferior. Va todo unido, conciertos y lengua, es un pack que forma parte del programa nacionalista destinado a transformar la sociedad valenciana, a crear una identidad nacional donde nunca la hubo, a fomentar no la reivindicación leal ante el Gobierno sino el victimismo ante «Madrid», una especie de ogro malvado. La educación es una herramienta y la necesitan. No van a ceder.