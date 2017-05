BOCAZAS EN 'MASTERCHEF'

Seguro que muchos espectadores de 'MasterChef' tenían curiosidad por comprobar si el juez Jordi Cruz hacía algún comentario sobre la polémica con los becarios en la que se ha visto envuelto esta semana y que ha salpicado a toda la profesión. Sergi Arola sudó tinta el sábado en 'La Sexta Noche' para intentar defender lo indefendible. Ayer mismo saltaba una noticia similar con otro cocinero, pero esta vez de 'Top Chef'. Van a arder fogones por culpa de las declaraciones del restaurador catalán.

El domingo parecía ajeno a todo lo que se ha dicho sobre él y a la cantidad de debates que ha alimentado. Como si le resbalase, como si no fuese con él tanto dime y direte. Es más, quiso la casualidad que en la última entrega del programa Cruz ofreciese a uno de los concursantes que acudiese como aprendiz a su restaurante. No faltaron, por supuesto, comentarios en las redes sociales sobre las condiciones que le esperarían al participante si aceptaba la oferta. El joven juez puso a trabajar hasta a Pepe Rodríguez. Menuda guasa con la explotación.

El caso es que sobre este suceso nada se va a decir en esta edición de 'MasterChef' puesto que se grabó completa hace unas semanas, cuando las declaraciones no circulaban por ninguna parte. Supongo que Jordi Cruz debe de estar cruzando los dedos para no haber dado más opiniones sobre aprendices y estudiantes a las que ahora se les pueda sacar punta. No obstante, siempre hay alguien que es capaz de decirla más gorda y hacer que la metedura de pata del anterior se quede en una nimiedad. Y si no que se lo pregunten a uno de los concursantes al que, cuando le preguntaron por qué estaba apático, respondió que seguramente le «había bajado la regla». Y recibió sartenazos por todos los lados. Con razón. Al ser grabado en TVE, podrían haber decidido eliminar el comentario, pero está bien que se mantuviese y así el espectador puede hacerse idea de lo que da de sí el humor del participante. Dicho esto, todo el mundo tiene derecho a equivocarse alguna vez. Incluso Jordi Cruz. Y no hay por qué quemarlos en el horno.