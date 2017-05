'Mos volen furtar el Sènia!'

Ximo Puig está a una devolución de visita de convertir a Carles Puigdemont en lo que Ramón Luis Valcárcel fue para Francisco Camps: el 'compi presi' con el que pegar la hebra fuera de temporada y sacar a pasear al estadista que llevas dentro. Por lo que es de suponer que en alguno o en todos estos encuentros habrá salido a relucir 'el procès' -cada vez más parecido al de Kafka-. Lo que no sabemos es si habrá profundizado mucho, poco o nada en cómo afectará la secesión a la Comunidad Valenciana (CV). Y debería. Debería porque Puigdemont está siguiendo a pies juntillas una especie de manual para la desconexión de España redactado en 2013. Y seguro que ese documento contiene aspectos que nos atañen, aparte de la misma separación. En concreto, y por lo que a cuestiones hidrográficas se refiere, el 'Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña', que así se llama lo que un lorito denominaría 'la hoja de ruta', es cualquier cosa menos ambiguo. «En la constitución del Estado catalán -aconseja el texto- la competencia y la gestión de los embalses y los ríos catalanes de la cuenca del Ebro y del río Cenia correspondería a la Generalitat». Olvidándose de un pequeño detalle. Y es que el Cenia no pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por casualidad.

El Cenia está adscrito a la CHJ porque es, junto con el Vinalopó y el Serpis, un río valenciano casi desde los pies a la cabeza. Nace en el término municipal de La Pobla de Benifassà, localidad situada en la valencianísima comarca del Baix Maestrat, y desemboca en la no menos valentina Plana de Vinaroz. Y el hecho de que discurra entre la CV y Cataluña no significa más que eso: que marca la linde. Que ejerce de frontera natural. De modo que, a una mala, pocas aguas de este humilde río le correspondería administrar a la Generalidad de Cataluña porque hasta el embalse de Ulldecona se encuentra en la CV y por ende casi no tiene de catalán más que el nombre. Circunstancia que saco a colación no para que se le niegue el agua a nadie, cosa que sí que hace la Plataforma de Defensa del Ebro, como es justo recordar a quien, al mismo tiempo, plantea trasvases hasta del Ródano, sino para reclamar la atención de Ximo Puig sobre esta cuestión. Porque puede que el dichoso 'Libro Blanco' sea lo que se dice 'el somni d'un porc': ambicioso a la par que delirante. Pero lo redactó un consejo asesor elegido por el Gobierno de Artur Mas. Su sucesor lo utiliza como si de un GPS se tratara. Y lo menos que tendría que hacer el Consell es revisarlo. No vaya a ser que contenga más gazapos como éste. Y terminemos haciendo canelo, dado el deseo públicamente expresado por Puig de mantener las relaciones entre ambas comunidades «en cualquier circunstancia». ¿O debería decir entre ambos países? Catalanes, por supuesto.