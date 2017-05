«De viage... i la bugà sense fer»

Diu, una sentència del poble, senzilla d'expressió, pero fonda d'intenció. Deuen reparar en ella aquells que, com si anguilejaren els molts problemes que tenen en casa -afegits als que nos estan creant- i sense escurar, ni llavar lo propi, fogiren a ventilar-se. No se n'han anat al girar del cantó, si no a lo més amunt del mapa. Ni manca algun colomello retorçut que clama ¡allà estarien be, llàstima els tinc als finesos! És bella gent aquella a la que admire, per sa discreció i elegància que prou falta nos fa ací, pero com també diuen els sabuts sacerdots, «de Roma ve lo que a Roma va». Total, que poc o res podem aguardar dels regressats de tan pintoresca aventura. ¿Duran una ampla visió de la llibertat dels pares per a triar i educar als fills, o seguiran creent i actuant per a convertir-los en matèria a ideologisar, a ma de ferro i 'escolania'... monserratina, dient-li valenciana, de porga per 'l'ensanyament' antiespanyol i anticlerical sindicat? No cal formació professionalisada i orgull del magisteri, respecte als chiquets i ajuda en els pares. Perque qui té poc que perdre i espera sucar o suca de la desfeta; inclús sent mec, traurà favetes de l'olla i més si és fent mal, perque allò de fotre al prògim és deport dels descabestrats.

Esmussa el bon gust llegir cóm les subvencions dels senyors de Ribó, Marzà i cia. chorren a la mateixa basseta, la dels peixos rojos, o quatribarrats, no a soles per allò de tindre'ls asseciats, que també sectàriament com modo de fer perir per inanició ad aquells que no siguen de la corda. Com si els diners foren seus, mentres nos escorren el suc a tots.

A rant del dia 25, la desencaixonada en divisa de barres o estreles, reclamava diners i eixamplar comtats catalinos, sense por de provocar l'indignació valenciana, ni vergonya de pixar forà casa, diu que la policia feu arriar alguna senyera «per a no provocar als...» ¡als invasors! dugam-ho clar.