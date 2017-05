TATUAJES DEL EDUCADOR

Solo los que se preocupan por acompañar y ayudar a crecer se atreven a dejarse tatuar; solo los que se sienten educadores muestran agradecidos sus tatuajes. ¿Le llama la atención que algo como los tatuajes puedan ser elemento decorativo de un educador? El tatuaje, al que me refiero, procede del texto bíblico: «Fíjate en mis manos: te llevo tatuada en mis palmas» (Is. 49,16). Así se manifiesta el amor entrañable de Dios para su pueblo al que nunca abandona ni olvida. Los educadores llevan tatuado el nombre de cada niño, su vida y sentimientos. Acompañan paso a paso el esfuerzo de cada uno, se alegran con los progresos y no se impacientan ante las lentitudes, no consideran que el fracaso sea una derrota, sino un acicate para buscar el acierto por otra vía. Y cada tarde al llegar a casa se mira la palma de la mano para recordar los buenos momentos y barruntar soluciones para el nombre tatuado que va teniendo más dificultades, utilizando una caligrafía pedagógica.

En lugar de decir a los educandos que están equivocados y darles respuestas correctas, hacen preguntas para que descubran sus errores y ayudan a construir conocimiento. Lanzan alabanzas de la tarea realizada para provocar el esfuerzo e interés por mejorarla; la crítica crea desaliento en los escolares cuando se enfrentan a obstáculos que no pueden superar y se sienten «tontos». En cada nombre tatuado, el educador tiende a buscar y apreciar sus valores individuales. También tenemos algunas «manchas de tinta en los tatuajes»: Descubrimos carencias, caemos en la cuenta de nuestras incompetencias, nos enfrentamos a las propias debilidades y errores y al mirar nuestras palmas nos asalta la meditación para mejorar. En ocasiones, hemos escuchado: «Con los alumnos hay que tener la sartén por el mango, para que no te tomen el pelo». No puedo estar de acuerdo, porque el mango me tapa el nombre tatuado con cariño, porque la imposición por la fuerza es poder y quita la verdadera autoridad, la que conquista desde el afecto y convence desde la razón. Dejemos la mano de juez que golpea sentencias y abramos la mano de guía, que acoge y levanta, que mezcla el sudor de las palmas que se enlazan. Tampoco es aconsejable lavarse las manos como Pilato, con frases como: «Con éste ya no se puede hacer nada». Si te lavas las manos, borras el tatuaje del chaval que se pierde.