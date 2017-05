Mucho se ha hablado y escrito sobre esta formación política. La financiación del partido, la doble intencionalidad de sus miembros, su posible corrupción económica y política... Mas, a día de hoy, no se ha conseguido probar en los tribunales nada de ello. No soy partidario de sus planteamientos políticos, especialmente en lo que se refiere al independentismo. Pero también comprendo que han aportado ventajas, sobre todo a los pensionistas de la Comunidad Valenciana que están viviendo en una residencia de ancianos y también a otros colectivos vulnerables económicamente y socialmente hablando. Solamente quiero puntualizar que he votado en tres ocasiones a este partido político porque los restantes partidos no me convencen. Es más, desde 1982 no he votado nunca ya que no se han venido solucionando los verdaderos problemas de los votantes después de los comicios. Quiero pedir a los responsables de Podemos que se dediquen a resolver los problemas cuya solución está al alcance de la mano y abandonen premisas separatistas que en nada les benefician a los españoles. Si defienden a los desvalidos en todo lo que les corresponde, creo que lograrían más votos que con la actitud irrespetuosa hacia los que no piensan como ellos.