UN PARTIDO ENTRETENIDO

Creo que todos esperábamos algo menos del encuentro de ayer en Mestalla entre el Valencia y Osasuna. En lo que respecta a la calidad plasmada sobre el terreno de juego quizá sí lo esperado, pero no en cuanto al ritmo, seguramente más bajo debido al calor y sobre todo, a la situación por la que ambos atraviesan en este momento y en esta liga. Pero no estuvo mal. Podría haber sido realmente tedioso, pero no lo fue. Nos entretuvimos. Un Osasuna que pudo competir, con muchísimas limitaciones cualitativas, pero que en algunas fases lo logró, y un Valencia que, con todo solucionado y finiquitado, nunca sabes si llegará a complacer, al menos mínimamente, nuestras escasísimas pretensiones.

Y tal y como estamos, también la posibilidad de conocer mejor a algunos de los futbolistas que a pesar de pertenecer a un equipo que ha descendido, han realizado actuaciones individuales merecedoras de atención por parte de otros clubes, potenciales destinos de los mismos para la próxima temporada.

La diferencia fue la pegada, o más bien el acierto, porque cuando los dos primeros goles los marca un central, es más cuestión de acierto que de pegada. Ellos, también tuvieron las suyas, principalmente Sergio león, que marró un par de situaciones, pero que puso de manifiesto su peligro en área contraria. Y eso además, jugando relativamente aislado en punta ya que Oriol Riera no ofreció su mejor versión. Ahora bien, una cosa es demostrar que eres buen jugador y otra decidir que sea él nuevo delantero del Valencia para los próximos años. Otras necesidades hay y teniendo tanta gente arriba mi opinión va más por reforzar y corregir en otras posiciones. Osasuna pudo marcar. Lo hizo en minutos de descuento, pero ya antes debió conseguir algún gol. Eso fue algo negativo, aunque lógicamente sin importancia. Una cosa es valorar lo que ocurre, independientemente de dónde estemos, y la otra darle la importancia que, ahora mismo, tiene. Por desgracia, muy poca.

A resaltar la vuelta de Gayà, siempre enchufado, siempre metido. Soler mejor en la primera mitad, con algunas conducciones por el centro buscando profundidad u ocupando espacios entre líneas con la intención de recibir y marcar diferencias por ahí. Bien Montoya también, el trabajo de Zaza, excesivamente brusco, pero acompañado por el gol, menos criticable, y la vuelta de Rodrigo Moreno, con la expectativa de clara mejoría con el paso de las semanas y, principalmente, para la temporada siguiente. Son jugadores que casi siempre estuvieron cuando las cosas han ido mal, pero sin poder sustituir un porcentaje altísimo de futbolistas de la actual plantilla, tendremos que depositar nuestra confianza en los que vengan y en los que se queden, y éstos dos, Zaza y Rodrigo, parece que se van a quedar.

Y a la espera del anuncio del nuevo entrenador. Sólo es curiosidad. No me importa quien sea. A cualquiera le puede ir mal o bien. Aunque minimizar riesgos siempre será mejor. El problema para mí radica en quién decidió, porque parece que Alesanco no ha sido.