ÄLÄ OPETA MINULLE, MARZÀ

Así, escrito en finés, que lo tiene fresquito: «No me enseñe (más postales), Marzà», conseller de Educación. Junto al presidente Puig se fue allá porque Pisa dice que los finlandeses son unos cracks. También dice Pisa que los castellanoleoneses son los punteros en España, pero bueno, lo de ir a Castilla ya no sé si mola. Aprovechando el viaje, conseller, participó usted en una historieta según la cual los fineses venían a visitar a los valencianos hace 30 años para aprender de nosotros, y tal. Yo no vi a los finlandeses en mi colegio, una planta baja, desde 1981 hasta 1986. Ahora hay barracones, cosa muy cutre y canalla, pero antes, cuando los fineses nos visitaban maravillados, mi recreo estaba en un solar a dos calles (con sus coches pasando) de distancia de unas clases tabicadas por paneles de madera. En Valencia capital, conseller. «Älä opeta minulle enemmän kuvia»; o sea: «No me enseñe más postales», señor Marzà, que yo viví aquellos años. Cuando usted nació, 1983, a mí ya me daba clase algún dirigente de su sindicato favorito, que se lo cuente con detalle y se le pasarán las ganas de jactarse del tinglado educativo de entonces. Verá:

El acoso entonces no se llamaba bullying. También te jodían vivo. De otro modo, sin tantos medios, pero también. Cada uno, si le tocaba, se defendía como podía del matón de turno. A veces, el sistema ayudaba poco. Recuerdo a Toni T., repetidor en 1986 (cuando ese mismo Puig que le acompañó a Finlandia era el jefe de Gabinete de Joan Lerma), que lo expulsaron de clase. El profesor le soltó: «Métete en el váter y tira de la cadena». Risas. 'Tontoni' era su apodo. El docente era joven, nada sospechoso, conseller. En su sindicato afín también le conocen. Al año siguiente entré en el turno de tarde del Sorolla, instituto megapúblico. Ahí acabé porque el que me tocó, el Baleares, estaba por hacer. Por eso, conseller, «älä opeta minulle enemmän kuvia», no me enseñe postales de la jornada continua, que también la viví. Allí, en el Sorolla, las ostias entre 'compis' eran habituales, conseller. Y empezaron los 90 e hice Periodismo en el CEU. En la Comunitat no había otra opción. Seguro que los fineses, lo fliparon, ¿eh, conseller?

En realidad, me hubiese gustado que antes de irse a Finlandia hubiese solucionado el caos organizado, por ejemplo, en el instituto público de hoy mi pueblo, la Pobla de Vallbona, donde los alumnos de 1º de ESO no tienen ni la mitad de la mitad de los libros de la Xarxa que usted impulsó. Me consta que el problema le consta. Yo se lo conté, dos veces, cuando arrancó el curso. Ahora está acabando. A-C-A-B-A-N-D-O. Como ese instituto hay unos cuantos más, ya sabe. Los padres no saben qué hacer: guardar facturas o no, o qué... Antes de salir de casa hay que hacer los deberes, conseller.