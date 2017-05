NIDO DE VÍBORAS

Me llevé una gran alegría con ese encuentro callejero. Nos abrazamos mientras sincronizamos ese típico «hombreeee...» Tuve el placer de trabajar con él en el difunto Canal Nou. Se peleaba con los jefecillos mediocres para que el producto emitido destilase mayor calidad. Conseguía lo imposible. Naturalmente esos gerifaltes espesos le castigaron en varias ocasiones. No se podía consentir un tipo que aspirase a mejorar los productos. Cuando las lúgubres trapisondas del cierre encauzó su combatividad al servicio de la causa. Le veías en las manifas gritando desde primera fila. «Si el resto hubiese puesto el mismo empeño laboral a lo mejor nuestra tele no habría acabado así», pensaba yo, aunque quizá yerro. Luego entendió que la lucha estaba perdida, se reinventó y montó con éxito un negocio. «¿Qué te parece la reapertura del canal autonómico, tendrás hueco?», le pregunté. Resopló antes de responder: «Colocarán a los amigos de Mónica Oltra...» Nos despedimos prometiéndonos un pronto reencuentro para rememorar batallitas de principios de los noventa. Mientras caminaba no pude sino jugar a vidente quincallero. En mi sesera chisporroteaba el siguiente análisis: contratarán a los amigos de Oltra, cuando ganen los otros las elecciones (más tarde que temprano según la encuesta de ayer de este diario) enchufarán entonces a los suyos. Seguirán, pues, acumulando personal, y en ese trance irrumpirá el intercambio de cromos; esto es, yo incrusto a mis hijos y de paso también a tu pareja y a tu cuñado, ¿vale? Y volveremos a una televisión sobredimensionada ejerciendo labores de agencia de colocación sufragada por todos. De momento, no han abierto y la directora general ya pide más dinero y más gente para la reinauguración. ¿Y la austeridad? Ah, eso se exige cuando se chupa el banquillo de la oposición.