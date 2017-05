LA MADUREZ QUE FALTÓ EN AUSTIN

Arón Canet ha estado espectacular en una carrera típica de Moto3. He visto mucha tensión en el grupo de delante, sobre todo porque estaba Marcos Ramírez, que ha hecho una buena carrera, y su compañero Binder. No son posiciones habituales para ellos, iban con mucho hambre y ganas de hacer un gran resultado y se les veía muy agresivos. Ha sabido mantener la calma en todo momento, incluso cuando Binder lo ha sacado y ha sido capaz de coger al grupo de nuevo.

Hizo gala Arón Canet de la madurez que no se le vio en Austin, donde tenía ritmo para ganar. Ha aprendido la lección, ha sabido leer la carrera y entender en qué puesto estar en cada momento. La última vuelta se la ha preparado muy bien, ya lo había ensayado: frenaba muy fuerte. Le doy la enhorabuena y que siga así, porque esta primera victoria le habrá quitado mucho peso de encima. Le va a dar una inyección de seguridad enorme.

Este GP de España ha sido también especial para mí. Cuando he ido al vial se me ha puesto los pelos de punta al llegar a la zona de Nieto y Peluqui. Me acuerdo de mi primer podio aquí, mi victoria con el Aspar Team, cuando llovió, que hice una carrera increíble y lo celebré con todo ese público. También me siento feliz por el carrerón que ha hecho Albert Arenas. Le falta pegarse más al de delante, podría haber sido octavo o noveno. Una lástima la última vuelta, porque le ha tocado Rodrigo y le ha retrasado, pero creo que su actuación le dará moral para Le Mans.

Pero no todo podía ser bueno. Me sabe muy mal cómo le ha ido en MotoGP a Álvaro Bautista. He hablado después del warm up con él y el ritmo que tenía era muy bueno. Estaba haciendo una buena remontada, pero la caída con Miller ha sido una lástima. Espero que siga insistiendo como hasta ahora porque los resultados van a ir llegando, como en Argentina, y estoy seguro de que si sigue así estaremos cerca del top 5. Respecto a la carrera, Pedrosa estaba muy motivado y ha hecho lo que más sabe: salir y tirar a muerte.