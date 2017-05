INCONGRUENCIAS

No he localizado en el anuario municipal una cifra exacta del número de empresas de hostelería que hay en Valencia, aunque puedo asegurar con rotundidad que son uno de los motores económicos de la ciudad, si me apuran incluso en exceso en algunos barrios.

De ahí que me sorprenda la afirmación del alcalde Joan Ribó el pasado viernes de que no tiene previsto reunirse con la Federación de Hostelería antes del día 15, cuando entrará en vigor la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches. Sin ir más lejos, hoy acudirá a una exposición fotográfica en el jardín de Viveros titulada precisamente 'Gestos para salvar el planeta'. Podía tenerlo con unos empresarios que contribuyen a la Hacienda pública de la ciudad de una manera tan significativa.

Sorprende porque uno de los mandatos del pleno que aplazó hace un par de semanas la prohibición fue fomentar la participación con las asociaciones, poner en marcha esa pedagogía de la que adolece tanto el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, en algunas de sus decisiones. Pero cuando toca escuchar críticas, arremangarse y buscar una solución de consenso, entonces ya no gusta. Al final se ha impuesto la lógica de los nueve concejales de Compromís frente a los cinco del grupo socialista y los tres de València en Comú, estos últimos intentando como desde el primer día encontrar su lugar al sol para ser más visibles. Sin condicionantes (dixit Ribó) a partir del día 15 los clientes de todas las zonas de ocio de la ciudad a buscarse la vida para dejar el coche. Hay solución, claro, rascándose el bolsillo en un aparcamiento que es posible esté a un paseo eterno del restaurante. Servirá para facilitar la digestión.

Una reunión con los hosteleros podía haber servido para que el alcalde escuchase alguna solución intermedia. Si el problema es que las placas están cerca de las paradas de la EMT y eso impide maniobrar a los conductores, entonces se pueden retirar varios metros. O negociar el horario permitiendo el estacionamiento. Pero nada, mejor ordeno y mando. Para ser una persona que en su primer día como alcalde dejó la vara de mando en la mesa, en esta ocasión sí ha hecho uso de ella. Podían haberle dicho también que en 11 de las 40 calles donde se prohibirá aparcar no pasa el autobús nocturno. O que si el refuerzo de la EMT será sólo los fines de semana, entonces a qué viene tanto castigo a vecinos y hosteleros el resto de días.

Porque esa es otra, de lunes a viernes no habrá más oferta de transporte público, seguramente porque no hace falta. ¿A qué viene entonces la prohibición de estacionamiento? Y sólo dos líneas nocturnas de la EMT aumentarán su frecuencia de paso. Las otras anunciadas por Ribó son un mero compromiso, sin presupuesto ni plazos. Humo para vestir un acuerdo de gobierno donde lo único positivo es que la Policía Local tendrá una participación sustancial en los cambios de la ordenanza. Faltaría más que no hubiera sido así. Los taxistas han sido los que más han pedido la prohibición de estacionamiento en el carril bus. De haber seguido de verdad el mandato del pleno, el consenso podía haberse conseguido con más paradas en las zonas de ocio, aunque para eso hay que reunirse y hablar, además de escuchar alguna crítica, aspecto que cada vez gusta menos al gobierno municipal.

Estoy de acuerdo con Jordi Peris en que este asunto ha quitado el foco de otros más importantes. Se me ocurre la ejecución del Presupuesto municipal, la mitad en inversiones que en el primer cuatrimestre de 2016. ¿Qué pasa en las concejalías? Ahora entiendo que se mejore el plazo de pago a los proveedores. si se gasta tan poco dinero. La cuestión empieza a ser alarmante y salvo las nóminas puntuales que se pagan a una cada vez más abultada plantilla, en el resto es como si muchos responsables del tripartito se hubieran ido ya de vacaciones, cuando gobiernan sólo porque en 2015 lograron un concejal más que PP y Ciudadanos. Eso deberían tenerlos en cuenta cuando empiezan a pensar en cambiar el "paradigma". Mejor gobernar y gastar el Presupuesto logrado con los impuestos de todos.

De aquí al 15 tiene tiempo el Ayuntamiento de reducir enfrentamientos, limar críticas y consensuar con los hosteleros la prohibición. Aunque igual me equivoco y lo del carril bus ha sido el aperitivo de lo que ocurrirá con la nueva ordenanza de Tráfico, donde anticipo que nos sorprenderán y mucho. Todo sea por parecernos a Copenhague, el soñado Camelot del tripartito donde todos pedalean y son felices.