GENTE TÓXICA

Bouchoux. Conocedor del enorme éxito de ventas conseguido en Francia por el psicoanalista y escritor Jean-Claude Bouchoux con 'Los perversos narcisistas' (más de 200.000 ejemplares vendidos), supe que el ensayo ha sido publicado en España por Arpa. Lo pedí en La Casa del Libro. Agotado. En El Corte Inglés no les quedaba ninguno. En Soriano, agotado. En París-Valencia del Parterre: ninguno. La encargada llamó a París-Valencia de la calle Pelayo. Allí tenían uno. Subí al primer autobús de la línea 5 que pasó por Colón, bajé en la calle Xàtiva y minutos después ya tenía el libro.

Manipuladores. En la faja roja que ciñe los ejemplares luce una buena frase publicitaria: «El libro que los manipuladores no quieren que leas». ¿Quiénes son los perversos narcisistas, cómo actúan? Bouchoux describe esa patología y ofrece recomendaciones para librarnos de personas tan tóxicas, si es que se ha tenido la mala suerte de que formen parte de nuestra vida. Hay que alejarse de ellos sin dilaciones. La amabilidad «puede ser percibida por el perverso como una toma de poder», asegura el psicoanalista. Cuando el perverso dice que no somos inteligentes se coloca en una posición de fuerza y se valora a nuestras expensas. Toca salir por piernas de estas relaciones enfermizas.

Culpabilizar. «El perverso narcisista utiliza el vínculo familiar, profesional o amoroso para someter al otro. Necesita de esta proximidad para ejercer su influencia». Es frío, no conoce la culpabilidad y no duda en culpabilizar a los demás de sus propios fracasos. «En apariencia puede fingir compasión y simpatía», pero no tiene nunca en cuenta los sentimientos ajenos, salvo para utilizarlos, «manipular a sus víctimas, aislarlas y conseguir que hagan lo que él quiere». Él o ella, claro.

Palabras. Egocéntrico, mentiroso y generalmente muy hábil con las palabras (es una de sus principales herramientas de 'trabajo psicológico'), a pesar de carecer de valores propios utiliza la moral y los valores de los demás «para alcanzar sus objetivos». Pueden ser celosos e infieles. No soportan ser blanco de las críticas, ante las que reaccionan con violentos insultos. Eso sí, ellos (o ellas) critican sin cesar. «Para crecerse, se alimentan de la imagen de su víctima: cuánto más la menosprecia, más fuerte se siente».

Enfermos. El perverso nunca podrá funcionar de otra manera. «El mejor regalo que podemos hacerle es dejarle. Solo entonces, si no es completamente perverso, podrá cuestionarse a sí mismo». Quizá, pero lo habitual es que busque una nueva presa para machacarla pacientemente, transmitiéndole con habilidad sus frustraciones y su locura. No es raro encontrar a víctimas suyas, años después de su separación, aún depresivas.

Amistad. El trastorno narcisista de la personalidad es una variante de esta psicopatía. Suele darse en las relaciones amistosas. Afirma el psicólogo Bertrand Regader: «Disfrutan haciendo sentir mal a otras personas, de ese modo engrosan su ego y sentimiento de superioridad. Son competitivos y si creen que alguien puede hacerles sombra, intentan socavar su prestigio». Algunas características de este tipo de trastornados: tienen un grandioso sentido de su importancia, exigen una y otra vez ser reconocidos como superiores, cuentan éxitos imaginarios, dicen estar en contacto con energías divinas, intentan sacar provecho de todo, son soberbios y frecuentemente envidian a los demás, aunque creen que son los demás quienes les envidian a ellos ('Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales').

Ficción. El mundo de la ficción nos ha ofrecido personajes con algún tipo de patologías narcisistas: la Blanche Dubois de 'Un tranvía llamado deseo', de Tennessee Williams (Vivien Leigh en la película de Kazan), o el Jack Torrance de 'El resplandor', la novela de Stephen King (Jack Nicholson en la versión de Kubrick para el cine).

La realidad. Las fantasías manipuladoras de Blanche Dubois y la impotencia literaria y rabiosa de Jack Torrance dan miedo, pero nada comparable al terror provocado por los perversos reales, seres que se crecen viendo hundirse en la desmoralización a sus víctimas. Huir, huir. ¡Y que les den morcilla!