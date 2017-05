LES ESTÁN HACIENDO LA CAMA

Cerca de 260.000 ciudadanos de diversos países de la UE, pertenecientes a unas 600 ONGs, han pedido a la Comisión Europea una PAC 'justa' para los agricultores, los consumidores y el medio ambiente. Tal enunciado puede verse como lo más correcto y deseable, con la plena apariencia incluso de lo políticamente correcto, pero encierra elementos que debieran servir de aviso.

Sobre el papel parece estupendo eso de velar por una PAC justa para agricultores, consumidores y medio ambiente. Qué menos, ¿no? Pues cuidado, que hay trampa. La PAC es la política que marca condiciones de producción y reparte dinero a agricultores y ganaderos, no por igual, no a todos, más a producciones continentales y menos o nada a las mediterráneas, y en todos los casos a cambio de cumplir crecientes condiciones. Ahí entra la parte del medio ambiente, que hay que cuidarlo, por supuesto, pero resulta que los agricultores que esperan y necesitan la ayuda de la PAC se ven condicionados por las exigencias medioambientales de quienes no viven del campo, pero aspiran a imponer sus postulados, cada vez más exagerados, hasta poner la actividad agraria de muchos en serios problemas de competitividad y permanencia

Por el lado de los consumidores, quién va a poner en duda que son el objetivo último de todo, si consumidores somos todos y lo que produce el agricultor es comida para la ciudadanía. Pero ¡ojo!, que al consumidor, visto como la parte de enfrente con criterios de mercado, lo que le interesa es comprar barato, siempre más barato a toda costa, y eso implica que le llegue al productor menos precio. Es una ecuación fácil de entender: a unos les interesa pagar menos, a otros les conviene obtener algo más. ¿Son compatibles ambas posiciones a la vez, se puede contentar a los dos al mismo tiempo? No seamos ingenuos, las cadenas comerciales pagan precios bajos, insuficientes, porque han de satisfacer a los ciudadanos que buscan precios bajos y a la vez han de ganar; no importa si paga el pato el primero de la serie, el productor; ya inventará la Administración competente una legislación que sobre el papel trate de buscar el reequilibrio; no conseguirán nada práctico, pero se va enredando, se mantiene viva la sugestión y va pasando el tiempo.

Las peticiones de las ONGs se enmarcan en la mayor consulta pública que ha hecho la UE sobre su política agraria, con objeto de orientar futuros cambios de la misma. Las ONGs advierten que se ha de escuchar su «claro mensaje» ciudadano, porque quieren que el dinero público «sea invertido de un modo diferente». ¿Saben si los agricultores se han preocupado de participar en la encuesta con igual intensidad, para que se oiga su opinión, o no han tenido tiempo? Pues otros les harán la cama.