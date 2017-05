Efecto contagio

El ecuador de la legislatura marca un punto de inflexión. Lo vemos en las encuestas que ya dan el diagnóstico de la gestión política pero también en que es el momento de empezar un nuevo relato por parte de los dirigentes. Lo más duro debe estar ya hecho o de lo contrario su impacto sobre los electores se dejará notar en los resultados de los próximos comicios. Así, hemos de pensar que las medidas más incómodas ya han sido tomadas sea en el ámbito de la enseñanza concertada, del trato a las señas de identidad valencianas, de la relación con Cataluña o de la reapertura de RTVV. Prueba de ello parecían las prisas en poner en marcha la nueva televisión para que diera tiempo a tenerla operativa en la construcción de la imagen del tripartito antes de la convocatoria electoral. Sin embargo, los datos de la encuesta publicada ayer indican que no urge la tele tanto como pensaban pues el Botànic parece mantenerse mientras que la oposición no termina de recuperarse. Quizás es por eso por lo que el Consell ha puesto el freno o, al menos, ha dejado el motor al ralentí. Así lo indican las declaraciones de Puig e incluso de Oltra, aunque su partido necesite más que ninguno hacer pedagogía de su gestión. También las reclamaciones de la directora general y hasta sus dudas respecto al nombre, a la contratación de más personal y a la fecha de inicio. Faltará ver en los próximos meses quién empuja el 'procés' valenciano, que pasa por la pequeña pantalla.

Lo que no muestra el sondeo es algo que, sin embargo, se percibe en determinados sectores. Escuchar algunas conversaciones de bar o de autobús ofrece un detalle que solo aparece cuando se ve el desconocimiento de los líderes valencianos. Son muchos quienes no los conocen, no les ponen la cara o no saben quién se encarga de vivienda, agricultura o infraestructuras. Pero también los hay que no distinguen la autoría de las decisiones o de las propuestas políticas. Algunos hablan del Botànic en conjunto, sin delimitar el estilo y el posicionamiento de Compromís respecto al PSPV o de ambos en relación a Podemos. Para muchos valencianos son una unidad y lo malo o lo bueno de cada cual repercute en la imagen de los demás. Así, el lastre del extremismo salpica al socialismo valenciano. No digamos si termina por triunfar Sánchez y su apoyo en la Comunitat.

Ese efecto contagio puede resultar positivo si el buen talante atribuido a Puig impregna a todo el Consell pero es difícil convencer de moderación al elector que ve cómo se comporta Marzà. Al contrario. Su radicalismo perjudica a un PSPV que deja hacer aunque no esté convencido de algunas posiciones.

Quizás así se entienda la insistencia de Puig en acentuar su tono conciliador, para que al menos a él no se le confunda con los discursos extremos. Parece haberlo conseguido a tenor de su buena imagen entre los encuestados. Lástima que su liderazgo esté ahora en la cuerda floja.