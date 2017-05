LA COPA DEL 34

Más allá del tradicional uniforme blanco o blanquinegro heredado, como tantas otras cosas, del primitivo Valencia Football Club de 1905, las dos equipaciones icónicas en el siglo del Valencia han sido las de las dos finales coperas (34 y 79) que enmarcan la que podemos denominar era clásica en la historia del club. Una, la senyera setentera, que enervó ridículamente a la afición y prensa madrileñas en su momento («Bronca en el Bernabéu a la horterada del Valencia», tituló «El Alcázar» en el 77), permanece en la retina de la mayor parte de los aficionados no solo por el recuerdo de Mario Alberto Kempes y compañía, capturados para la posteridad por Emilio Viña, sino también por la inteligente política de mercadotecnia desarrollada en los últimos tiempos. La recuperación de dicho equipaje como segundo o tercer uniforme, vinculada a la fiebre por lo retro, ha asegurado la pervivencia en una nueva generación de valencianistas del culto a esta camiseta histórica.

El otro equipaje, lucido en la final copera del 34 (zamarra roja sobre la que se recorta una senyera en forma de V y pantalón negro), ha tenido mucho menos recorrido y suerte. Esta variación del tradicional segundo uniforme, que, este sí, pervivió hasta bien entrados los ochenta, solo es recordada y defendida de vez en cuando por algún irreductible de la memoria y la estética, como mi amigo Pep González Vidal. Hace algunos años hubo, de la mano de Joma, un intento de recuperar la camiseta como objeto de coleccionista. Tuvo poco éxito y hoy es imposible de encontrar en las tiendas. En la fallida operación rescate pesó (¡error estratégico de bulto!) el hecho de que el equipo jamás llegara a lucirla sobre el césped. Yo, que a fin de cuentas soy un romántico, la sigo buscando con ahínco y ansío que, con la excusa del cercano centenario, alguien del club se plantee sacarla del olvido para darle una nueva oportunidad. Con el recuerdo de la primera final de Copa disputada por el Valencia pasa algo parecido a lo que ocurre con ese equipaje maldito. Su conmemoración suele pasar desapercibida, a pesar de los esfuerzos de memoriosos como Javier Iranzo o Josep Lizondo, debido a su práctica coincidencia en el calendario con, palabras mayores, la conquista del título liguero de 2002. Y nos equivocamos al no prestarle atención, centrando todo en el recuerdo del primer título de Benítez. No digo que no haya que cultivar la mística de la Liga. Sin embargo, es importante que la final del 34, y lo que le siguió, no caiga en el olvido porque representa la esencia del Valencia. Lo mejor y lo peor. Lo que, con variación de nombres y en épocas diferentes, se ha venido repitiendo desde entonces.

El Valencia del 34 era un club grande en el ámbito regional pero todavía titubeante en el estatal, que construía poco a poco una base sólida con la modestia como faro. Llegó a la final copera reventando los pronósticos de la cátedra madrileña, con una plantilla de brega y zapa dirigida por un sabio del fútbol como Jack Greenwell. Y jugó el partido, ante un Madrid repleto de estrellas, «briosa y dignamente, como saben hacerlo estos equipos de temperamento», según resumió el cronista del Heraldo. Si perdió (2-1, con gol inicial de Vilanova y ventaja durante veinte minutos) fue porque la diferencia entre los dos conjuntos era todavía muy acusada. Lo visto en aquella temporada permitía, no obstante, ser muy optimista de cara al futuro.

El pecado que cometió el Valencia tras alcanzar aquel hito fue dar la espalda a sus señas de identidad. Sus dirigentes planearon, con la lógica del tipo que se hace rico de golpe, vivir a lo grande. Conformaron una plantilla descompensada en la que primaban los nombres sobre el conjunto. Pagaron especialmente bien a las estrellas contratadas, como Rubio o Goiburu, en detrimento de los que habían llevado al equipo a las puertas del éxito. Y dejaron que el vestuario se desmadrara. Estaba claro que todo se iría al garete. Apenas medio año después Greenwell fue destituido. Anton Fiverb, el técnico que le sustituyó, tampoco duró demasiado al mando. Al estallar la guerra el Valencia estaba inmerso en una grave crisis, extendida al plano económico y derivada, en esencia, de la pésima gestión del éxito del 34. Como ocurrió en 1986. O en 2008.

El fútbol del siglo XXI puede parecernos radicalmente diferente al del XX, pero hay algo que nunca cambia: los grupos construidos con sensatez y dirigidos con firmeza raramente fallan. Sí lo hacen, y con estrépito, los clubes edificados sobre sueños de grandeza.