La Casa de Europa sólo tiene sótano

La Casa de la Historia Europea que se inauguró el sábado en Bruselas constituye una terrible oportunidad perdida. No sé cuánto le habrá costado al Parlamento Europeo, un dineral supongo, pero resulta decepcionante. Se pretendía crear un museo dedicado a nuestro pasado común y lo visto es otra muestra sobre el drama de la Guerra Mundial y el imperio soviético. La penúltima, pues. En el siglo XX hicimos muchas burradas injustificables y debemos sentir un dolor infinito y perpetuo, pero, ¿es obligatorio no tener más relato que el de la culpabilidad? Nunca expiaremos completamente nuestros pecados por el nazismo, el fascismo, el comunismo y todos sus delitos, cierto, sin embargo, no somos europeos por ser nietos de aquellos verdugos sino por encarnar una tradición de casi 2.600 años de cultura. Europa no es Mussolini o Stalin, Europa es Gutenberg, estúpidos.

Para mí, Europa es democracia: Pericles, Cicerón, Tomás Moro, Rousseau o Churchill. Para mí Europa es ciencia y enciclopedia: Arquímedes, Galeno, Leonardo, Newton, Darwin, Marie Curie, Pasteur o Einstein. Para mí, Europa es novela, poesía y teatro: Homero, Virgilio, Dante, Cervantes, Shakespeare, Moliere, Goethe, Kafka o Camus. Para mí, Europa es música: Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Verdi, los Beatles o los Rolling. Para mí, Europa es arte: Altamira, Fidias, Botticelli, Miguel Ángel, Rembrandt, Velázquez, Goya, Van Gogh o Picasso. Para mí Europa es cristianismo: San Agustín, San Francisco de Asís, Lutero, Santa Teresa de Jesús, los misioneros, Juan Pablo II, Compostela, Roma o las catedrales. Pues bien, nada de esto, ninguno, aparece ahí. Ni rastro de la Europa de las luces en el museo de historia de Europa. Sólo fachas y rojos otra vez. Jamás construiremos un futuro basado en el autoodio y la hipocondría.

España no sale mejor parada. Nuestra Guerra Civil, por supuesto, tiene un espacio destacadísimo. Siempre igual. Sobre un fondo enorme con la foto falsa del falso miliciano herido de Robert Capa, carteles en exclusiva de uno de los dos bandos y el retrato de Franco y Hitler en Hendaya, bastante posterior a la contienda. La Guerra Civil no fue contra Hitler, por cierto. Pero es que después, cuando el color vuelve en los 60, hay una pared llena de anuncios de todos los países. El nuestro está al lado de uno precioso, 'Visite la URSS', y advierte: «Turista, no hay sol en las cárceles de España». Pese a que están presentes cada uno de los horrores, ni una palabra sobre ETA o sus víctimas. Pues eso.

Para mí, Europa y España son más que un pasado oscuro. Yo me siento orgulloso de ser europeo y español. Y estoy harto de pedir disculpas por ambas cosas. De un museo de historia de Europa yo esperaba una exposición sobre todo lo que Europa ha dado a la humanidad, no sobre lo que le hemos quitado. Sin optimismo no hay Europa posible, compatriotas.