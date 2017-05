Los apoyos políticos a base de soltar millones se han acabado. No por falta de apoyos, que sobran, sino por falta de millones, que escasean. El excelente contable que rige el Ministerio de Hacienda nos ha dicho, para que lo entendamos todos, que se acabó lo que se daba. No hay más que dar, por mucho que se siga pidiendo. Cristóbal Montoro no está dispuesto a que se le dispare el déficit porque sabe que tiene mucha puntería y siempre mata a los mismos, que ya estaban malheridos por los repartos. No queda nada que dar, excepto lejanas esperanzas. Los Presupuestos no dan más de sí y advierte que van a decir que no. La vía de apoyo a cambio de millones ha entrado en vía muerta y ha terminado el cambalache de millones por votos. ¿Qué va a ser de los traficantes? Tendrán que cambiar ideas y de eso andan peor todavía.

Hay que aprobar las cuentas, pero los examinandos se lo estamos poniendo muy difícil a este catedrático que tiene pinta de bedel y en cuyo oficio entra también mantener el orden fuera de las aulas. Algún día se le hará justicia a este señor, que no es el más simpático de los que forman el atribulado gobierno, pero sí el que habla más claro. Ahora está muy preocupado por el mensaje de Moncloa que anima a Cataluña y Canarias a seguir la misma senda del PNV. Rajoy ha pedido «un poco de generosidad y de grandeza», como si estas dos cosas pudieran encontrarse en los territorios de la política, que lo abarca todo y únicamente lo sostiene durante cierto tiempo. Hay que agarrarse en la recta final porque vienen curvas. Rajoy ha pedido en Santa Cruz de Tenerife, que haya «política de la buena». Se conoce que él distingue entre las dos. La buena es la que hace él, incluso la que le dejan hacer, y la mala es la de todos los demás. Mientras, FC Barcelona se ha unido al Pacto Nacional por el Referéndum. Se pueden cargar el fútbol y hasta ese límite metafísico puede llegarse. No hay línea rojas. Todas sangran.