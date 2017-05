Un día de actividades contra la corrupción

Hace unos días acudí al cine para ver la película 'Stefan Zweig: adiós a Europa' de la directora María Schrader, movido por el recuerdo de la lectura de la autobiografía de Zweig ('El mundo de ayer'), y resonando en mi memoria la frase del propio Zweig en su prólogo: «Todo lo que olvida el hombre de su propia vida, en realidad ya mucho antes había estado condenado al olvido por un instinto interior. Sólo aquello que yo quiero conservar tiene derecho a ser conservado para los demás. Así que ¡hablad, recuerdos, elegid vosotros en lugar de mí y dad al menos un reflejo de mi vida antes de que se sumerja en la oscuridad!» Quería comprobar qué fases de ésta habían sido seleccionadas por la directora para dibujar el personaje, tan magistralmente interpretado por el actor Josef Harder, de entre las que el propio Zweig había considerado que merecían ser conservadas para dar un reflejo de su vida.

A fuer de ser sincero la película, magnífica, me supo a poco. Los reflejos ofrecidos del personaje, como no podía ser de otra manera, me parecieron simples pinceladas aisladas de un drama profundamente humano de un autor tan prolífico y profundo, sobre su destierro itinerante esbozado en sus memorias, aunque siempre a la sombra del éxito y el reconocimiento, sobre el sentimiento de destierro y desencanto vital que acabó llevándole al suicidio. Como casi siempre pasa el libro es mucho más que la película, aunque ésta sea buena.

Pero mi intención al citar la película brevemente, al margen de glosar la admirable figura de Zweig como escritor, biógrafo y pensador, era fijar la atención sobre uno de los pasajes de la película, el momento en que en pleno congreso internacional de escritores el presidente del mismo lee una casi interminable lista de escritores e intelectuales alemanes que sufrían destierro o persecución por los nazis, donde estaban el mismo Zweig y Einstein por ejemplo. Este citar, para evitar que se olviden, los errores y horrores cometidos durante una época histórica me sugirió en ese momento que nosotros, aquí y ahora, deberíamos hacer lo mismo, pero con un sentido diferente.

Deberíamos aprovechar el Día Internacional de la Corrupción, o crear el día de la memoria de la indignidad, o el de la memoria histórica de la infamia, o como se decidiese llamarlo -el nombre sería lo de menos- en el que se hiciera una relación pública, exhaustiva y, por supuesto, acumulativa de los casos de corrupción política y económica ocurridos en nuestro país, de los casos ya juzgados y probados, con sus nombres y apellidos, organizaciones con sus siglas e ideologías subyacentes, con sus áreas públicas implicadas. No con ánimo de venganza o escarnio, sino de evitar el olvido, de evitar la tentación de que, más pronto que tarde, se corra un tupido velo sobre lo ocurrido y se vuelva a empezar. Eso sí, tras constatar con la Fiscalía Anticorrupción que no se violaba ninguna ley con el procedimiento.

Si no lo hacemos, así o de otra más imaginativa o más ecuánime forma, corremos el riesgo de que a la corta volvamos a las andadas de que alguien, o alguna organización, se crea a cubierto nuevamente y vuelva a intentar subvertir los principios de igualdad y justicia que deben prevalecer en una sociedad avanzada y civilizada. Escribía Zweig en la biografía de Montaigne: «Una de las misteriosas leyes de la vida es que descubrimos siempre tarde sus auténticos y más esenciales valores: la juventud, cuando desaparece; la salud, tan pronto como nos abandona, y la libertad, esa esencia preciosísima de nuestra alma, sólo cuando está a punto de sernos arrebatada o ya nos ha sido arrebatada». Y yo añadiría la justicia cuando ha sido violentada.

Así que ya tenemos parte del programa de acciones públicas en nuestro país para el 9 de Diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, para añadir al ambicioso programa que la ONU adoptó en 2003 y que desarrolla la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) subrayando que: «Obstaculiza el desarrollo social y económico y aumenta la pobreza, al desviar la inversión nacional y extranjera de donde es más necesaria; debilita los sistemas de educación y de salud, con lo que priva a las personas de los elementos básicos de una vida decente; socava la democracia al distorsionar los procesos electorales y minar a las instituciones gubernamentales, lo que puede conducir a la inestabilidad política; exacerba la desigualdad y la injusticia al pervertir el estado de derecho y castigara las víctimas del delito mediante fallos corruptos». La ONUDD encarga la lucha contra la corrupción (www.actagainstcorruption.org) a las autoridades gubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a los medios de información, a los sindicatos, al sector privado y en general a todos los ciudadanos, con claras indicaciones de las competencias y responsabilidades de cada uno.

Para todos y cada uno de los estamentos, en diversas formulaciones como corresponde, lo que exige es vigilancia, respeto a la ley, información y denuncia. Todos podemos colaborar, en mayor grado cuando nuestra voz pueda ser más oída y difundida, pero los medios de información, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones ciudadanas tienen que implicarse en que la lucha se mantenga y no decaigan las responsabilidades con el paso del tiempo. Una iniciativa, dentro de la ley, que recuerde año a año todos los casos de corrupción y la ciudadanía los tenga bien presentes en sus decisiones sería sana y saludable para el país y deletérea para los corruptos convictos y los intentos de corrupción futuros. ¡Cuidado que quedaréis en la lista! No creo que haga falta un nuevo día de la infamia, sólo dar más contenido al que ya disponemos internacionalmente.

Nos cuesta muchos miles de millones de euros cada año para que no tomemos en serio iniciativas que conduzcan a la prevención tanto más que al castigo. Espero que el 9 de diciembre haya algo más que artículos, proclamas y buenas intenciones. Iniciemos la lista desde el punto en que España recobró el dominio de sí misma tras el periodo de la dictadura y desde el momento en que el primer supuesto demócrata, del partido que fuere, fue condenado por corrupción. La corrupción probablemente no se evitará, pero más de uno se lo pensará si, más allá de su condena, sabe que habrá consecuencia a largo plazo y de la que sólo se podría evitar saldando todas las responsabilidades y tras la solicitud pública de perdón a la ciudadanía.