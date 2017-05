ACTIVEN EL CÓDIGO ROJO

Alguna grandeza albergan los sentimientos que aglutina el Valencia como para hacer posible que a pesar de las humillaciones y aberraciones varias a que lo sometemos todo lo soporte, y resulte ser como esos objetos que han sido diseñados y probados en un Instituto de Investigación, y que pueden exhibir un certificado de resistencia a comportamientos vandálicos. Somos como esos muñecos hieráticos con un enorme peso de fidelidad en la base, que a pesar de los golpes se equilibran y vuelven a la verticalidad. De no ser así resultaría inconcebible la asistencia a Mestalla para ver un partido del Valencia Femenino o a los partidos esenciales del filial. Hay gente que compara cifras de asistencia, con este o aquel otro club, sin computar precios de abonos y sin fijarse en los detalles. Cuando el Valencia ha sufrido y ha reído, ha sufrido y ha reído la ciudad, con esa euforia o pesar colectivo que trasciende el sentimiento privado. Esos días de risas o lágrimas, la ciudad no podía dimitir de la alegría o del dolor. Pero todo esto puede que no sea eterno. Peter Lim persona puede hacer lo que se le antoje, pero si Peter Lim propietario mantiene su afición a la pertinaz foto con la camiseta de Ronaldo, es que del fútbol, y de nuestro fútbol, y del club de su propiedad, no ha comprendido nada. Todo ese chalaneo de palcos, aviones privados y cristales tintados a nosotros no nos parece fútbol. Y si a eso se encamina el fútbol nos haremos aún más del fútbol femenino, de los partidos en el río y de los almuerzos por los polideportivos. Las imágenes son importantes siempre por lo que revelan. Siempre hay que mirar detrás de los símbolos a ver si esconden miseria o belleza. Esa imagen, y los nombramientos, y los viajes concretos a todas partes y a ninguna parte exhalan una falta de respeto y una incomprensión tan manifiesta, que no sé qué más tiene que pasar para que alguien, quien sea, como en las películas, active el Código Rojo, el basta ya, el «ja n'hi ha prou» para evitar que el Centenario del Valencia tenga que celebrarse desde este exilio sentimental al que nos condena la certeza de que las cosas no cambiarán. Esto no es una falta de respeto al legítimo propietario. Ni mucho menos. La propiedad no es un derecho absoluto. Ninguno lo es. Hasta la patria potestad puede ser suspendida o retirada. Todo tiene límites y debe analizarse en la perspectiva del interés general. El respeto a la memoria, y la práctica de lo que los franceses llaman el souci de soi, ese cuidado, respeto y atención por uno mismo que debe ser una divisa desde la que proyectar otro futuro alternativo. Así que, muévanse los que se tengan que mover, los que no conozcan pecado del pasado, y háganlo ahora, porque de lo contrario puede que cuando queramos ya sea demasiado tarde.