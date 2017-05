El viaje de Agramunt

Me siento con rabia e impotencia al leer esta noticia: 'El PP pedirá explicaciones al senador valenciano Pedro Agramunt por su entrevista con Al Asad'. El senador ha asegurado que viajó en nombre del Senado y esta institución lo desmiente. ¿De dónde ha salido el dinero del viaje y la estancia? ¿De todos nosotros? Es una vergüenza que estando como está el país con todos los casos de corrupción y malversación se hagan este tipo de viajes. Me parecen una burla contra todo el pueblo. Debería hacerse una ley que obligase a toda persona a devolver cada céntimo que roba con intereses del mil por ciento.

Uno de los grandes errores legislativos que padece nuestra democracia es la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, que tan infaustas consecuencias ha tenido y tiene, por la división que causa a los españoles y por el tremendo odio y rencor que a los radicales de izquierda les concita. Una ley que pretendía buscar el definitivo aparcamiento de nuestras diferencias, las agranda, aún, mucho más. El revisionismo histórico no tiene mejor aliado que la citada ley. Pretender que los republicanos fueron unos mártires y los nacionales unos crueles asesinos es faltar a la verdad. La república española fracasó porque algunos republicanos (sobre todo azañistas, comunistas, anarquistas y socialistas) la abocaron al fracaso, al caos, la violencia y a su desintegración. El triunfo del Frente Popular precipitó la caída de un régimen que ya estaba en el precipicio desde hacía dos años. Al final todo debía desembocar en una dictadura de tinte comunista soviético o en una dictadura militar como la que hubo. Dictadura militar, por cierto, que se alargó excesivamente en el tiempo.

Entre Stalin y Hitler no hay diferencia. Bueno, sí, una muy apreciable. Hitler pasó, como lo que fue. Un dictador y reconocido genocida. Stalin, en cambio, se discute lo que fue porque aún tiene seguidores. Y fue tan asesino y genocida como el austro-alemán. La dictadura franquista y su deriva nos llevó a nuestra democracia. Los procuradores franquistas propiciaron nuestro actual régimen y la reconciliación con sus anteriormente enemigos y luego simplemente adversarios que así también lo aceptaron, en un hecho digno de elogio y admiración. Ahora, unos 'ilustres profesores' de Ciencias Políticas, la izquierda radical, auténticos ignorantes de la historia o peor, aún, manipuladores y desvirtuadores de la misma, pretenden enfrentarnos a los españoles, de nuevo, para sacar tajada de ello y convertirnos en lo que la historia no permitió, entonces, en el año 1939, en una dictadura comunista. Por el bien de todos los españoles y democráticamente, no debemos permitirlo.