El utilísimo contador de pasos

No hay que despreciar los avances tecnológicos, no hay que despreciar los avances tecnológicos, no hay que despreciar los avances tecnológicos. Varios amigos me lo repiten con insistencia, como si mis críticas al mal uso de los móviles me convirtieran en una especie de abanderado del movimiento 'Volvamos a la Hispano Olivetti y al teléfono negro de baquelita', y no es eso, no, no es eso. Pero yo les dejo hacer, mira esta aplicación qué práctica, la puedes compartir con tu mujer y tus hijos, sirve para hacer la lista de la compra, ¿ves?, aquí va añadiendo cada uno los productos que necesita y aquí se borran una vez has ido al supermercado, ¿a que es fácil?, y yo digo que sí, que facilísimo, 'chupao', que superpráctico oye, pero luego, en cuanto llego a casa, voy a la cocina y en la libretita de gusanillo que cuelga de un clavo y que tiene un lápiz enroscado en un cordón escribo lo que me acabo de acordar que falta en la nevera o en la despensa. El último intento de innovación tecnológica corresponde a mi compañero y amigo Toni Badillo, que sabedor de mi tendencia a andar por la ciudad me comentó y él mismo me instaló un contador de pasos en el móvil, porque así, me explicó, puedes conocer cuántos haces exactamente, y llevar una estadística, y saber si llegas a los 10.000 al día que son los que según los expertos hay que hacer. Y yo, facilón como soy, le sigo el rollo, venga va, lo probaré, y ahí me tienen al día siguiente, María José me voy a andar, y ya por la escalera tan pendiente del contador del telefonito que casi me la pego, pues empezamos bien, y en cuanto me arranco a andar me asalta la duda, ¿serán pasos normales, tendré que andar más deprisa, mantengo el ritmo habitual? Opto por esto último y tiro hacia Blasco Ibáñez dirección Viveros, pero llegando a los chalés de los periodistas agarro el móvil para ver cuántos pasos llevo y... ¡tan sólo 879! No puede ser, no puede ser, esto está mal. Empiezo a sudar, y no es por el calor ni por el esfuerzo sino de ansiedad, a ver si es que no capta bien mis pasos, como soy delgado, o a ver si es que hay que llevarlo en la mano y no me lo han dicho, o igual es que hay que ir hablando, debe de ser eso, así consumes, es una trampa de las compañías para sacarnos dinero... No sé, no sé... Sigo andando, cada vez más mosqueado, y por la calle de la Paz vuelvo a mirar: 1.918. ¿Cómo? Esto está estropeado seguro, ¡pero si llevo más de media hora sin parar!, esto es una broma de mal gusto. Me empiezo a enfadar de verdad, ya ni miro los semáforos ni el carril bici, soy un zombi que sólo tiene ojos para una pantallita. El caso es que ando y sí que cuenta los pasos, ¿entonces? Entonces, a la altura de la calle San Vicente y cuando estoy a punto de tirar el móvil a una papelera de hierro fundido (no lo hagas, no lo hagas, me dice mi Pepito Grillo) decido apagar el invento, disfrutar de mi paseo, de mi ciudad, volver a pensar mientras ando y seguir siendo un disidente tecnológico sin remedio.