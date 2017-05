Para el alcalde Ribó

Todo sigue igual, ustedes no cambian, desgraciadamente este Gobierno municipal que nos ha tocado en suerte sigue haciendo de las suyas. Tienen la representación del pueblo que les votó, pero no van a ningún acto oficial, siguen haciendo propaganda de que no van a rectificar en la política lingüística, estando cada vez más cerca de todo lo catalán, y por si faltaba algo se publica una nueva partida de 25.000 euros para Escola Valenciana, después de lo regalado el pasado año, que fueron 48.000 euros.

Ustedes sigan su política de estar de espaldas a lo que el pueblo quiere y hagan, o mejor deshagan, a su antojo que así les lucirá el pelo. Voy contando los días que faltan para que dejen de gobernar. Porque tengán por seguro que el chollo que ahora tienen se les acaba.