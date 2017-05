NUESTRO TOM HANKS

No hay que viajar con Tom Hanks. Claro que es buen actor y que tiene pinta de ser un tipo agradable, pero si uno está haciendo cola en un control de aeropuerto, a la espera del tren o en el muelle de un puerto, lo mejor es salir corriendo sin mirar atrás. Como todo buen gafe, Hanks es autoinmune. Quiero decir, que los gafes tienen problemas, pero sobre todo se los generan a los que están a su alrededor que hasta ese momento han tenido una vida de las que se pueden llamar normales.

Tom Hanks es un buen ejemplo. Pocos son los medios de transporte en los que se haya montado en sus películas que no hayan terminado envueltos en una catástrofe, un asalto o un desastre. Por ejemplo, para una vez que se monta en un barco, lo secuestran los piratas en el Cuerno de África en 'Capitán Phillips', monta en un pesquero y el huracán Carmen arrasa la flota de bajura de sus competidores en 'Forrest Gump' o termina en la más cruenta de las playas del desembarco de Normandía en 'Salvar al soldado Ryan'.

Sin embargo, cuando canta bingo es al volar. Dicen que el porcentaje de accidentes vinculados a los aviones es menor que el riesgo de resbalarse en el baño, pero él no falla el tiro. Se monta en un vuelo de carga entre paquetes de mensajería y termina de 'Náufrago' en mitad del Pacífico. Se pone a los mandos y termina amerizando en mitad del río Hudson en 'Sully'. Aún en tierra, se queda tirado en 'La Terminal' sin poder salir, mientras que, para una vez que viaja al espacio, lo hace en el 'Apolo XIII' y casi no lo cuenta.

No anuncia nada bueno que esta semana estrene 'The Circle', una distopía en la que preside una empresa de esas molonas con el logo en un tazón de café y todo que, como el que no quiere la cosa, llega a controlar toda la información personal que el Estado, las compañías y los propios ciudadanos depositan sobre sí mismos en internet, la llamada «autopista de la información».

Y es que hay gente que puede resultar aciaga, como se ha podido ver esta semana en Feria Valencia. Justo cuando la entidad que tantas alegrías (y últimamente muchos sustos) ha dado a la economía y la sociedad valenciana celebra 100 años, los fastos se están enturbiando por el empeño del conseller de Economía, Rafael Climent, de convertir en papel mojado las bases del plan de rescate de la institución en el que se lleva trabajando cuatro años. La razón es sencilla: quiere que la nueva sociedad ferial sea pública y no privada, por lo que ahora intenta conseguir de malos modos lo que no logró negociando.

Habrá que apuntar esta audacia a otras como el bloqueo de la regulación de los horarios comerciales, su empeño es espantar las inversiones y no poner ni un euro de ayudas a la partida para autónomos, internacionalización de pymes y así 30 líneas más. Continuamos para bingo.