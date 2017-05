Un día tiraremos cubos de agua desde las ventanas», dicen los vecinos de Ciudad Jardín, hartos de aguantar el «botellón» durante los fines de semana. Con su mejor buena voluntad, creen que eso sería el «no va más» radical, «la solución», cuando en realidad es un modelo de protesta antiguo, usado ya hace 30 años por vecinos de la plaza de Xùquer que, en su desesperación insomne, llegaron a bajarse a la calle la cama entera, con alfombra, orinal y mesilla de noche. No, las cosas no se cambian de la noche a la mañana. Los grandes procesos de transformación requieren largas, complejas soluciones. Y pasan por situaciones repetidas.

Ahora mismo, esta semana, el pacto del PNV con el presidente Rajoy para sacar adelante los presupuestos generales del Estado nos ha traído a los valencianos, por comparación, un profundo cabreo y, al mismo tiempo, esa sensación, otras veces ya sentida, que nos lleva a la tentación de admirar un nacionalismo capaz de hablar de tú a tú a 'los de Madrid'.

Los valencianos, enfadados y celosos a un tiempo, volvemos a contemplar en todo su gallardo esplendor el edificio institucional del Cupo Vasco. Y leemos las cláusulas, endiabladamente ancladas, de un pacto que aporta ventajas a ojos vista, en cuanto uno entra en el País Vasco y pisa sus carreteras. Todavía tensa más el ánimo recordar que es fruto de la Guerra Carlista, que lo suscribió el conservador Cánovas del Castillo en 1878 y que fue instalado con honor en la Constitución de 1978.

Nos tienta mucho, sin duda, nuestro oculto ramalazo nacionalista: la vena del Palleter. Muchos valencianos quisiéramos ceder a la tentación en la creencia de que un golpe en la mesa bastaría para acallar la voz de 'gazza' del Montoro más torpe, el que habla de irse de copas autonómicas cuando el asunto es que no hay dinero para los discapacitados.

Pero ni basta el cabreo ni es útil ceder a la tentación. En mi caso, al menos, veo al portavoz del PNV en el Congreso, el profesor Aitor Esteban, y compruebo lo difícil que es forjar un nacionalismo culto que ahora ha decidido llevar sello moderado y colaborador; un nacionalismo que, pasado lo pasado, solamente quiere ocuparse de la estabilidad española como garantía europea de su intocable Cupo. Sonreír como él, ser tan gran orador como él, llevar trajes y corbatas inglesas con aplomo «de percha», es algo que se forja durante décadas, siendo profesor de Derecho Constitucional en Deusto y dando cursos de Historia y Civilización indígena de Norte y Mesoamérica.

No, el nacionalismo peneuvista no se improvisa. No nace del cabreo ni de la envidia, sino de la afirmación. Es una vieja religión que a los valencianos nunca nos ha sido predicada. Aunque quizá dentro de unos días regresará el rumor de que un notable grupo de financieros, «los de AVE y todos esos», están preparando ya un partido valenciano, nacionalista moderado que... Nada. O sea lo de siempre.