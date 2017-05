GRAVE ERROR

Si conecta la extraordinaria pregunta ideada por la Generalitat catalana para incorporarla a sus encuestas sociológicas con las declaraciones admonitorias realizadas por Lluis Llach, el cantautor con más 'eles' por centímetro, y con las leyes de desconexión previstas por el Parlament, tendrá una visión perfecta de la enloquecida deriva en la que ha entrado el 'prusés', empujado por la desesperación de unos, las pasiones de otros y la febril desmesura de todos.

La pregunta pretende averiguar hasta qué punto los catalanes consideran importante cumplir las leyes. Visto así, parece muy sencillo adivinar el sentido de la respuesta. Si me lo preguntasen a mí diría que me parece muy importante cumplir las que obligan a los demás y muy poco las que me conciernen a mí. Por eso creo que tan sesuda pregunta habría que hacérsela a quienes emiten las leyes.

¿Se imaginan que cada decreto tuviese una apostilla en la que se especificase si era importante o no su cumplimiento? Sería maravilloso, una auténtica revolución jurídica. Claro que la pregunta se hace con la poca oculta esperanza de que la gente responda que las leyes catalanas son de obligado y estricto cumplimiento, mientras que las españolas se sitúan en algún lugar entre lo meramente orientativo y lo manifiestamente rechazable. Previsible.

Añadamos la advertencia de Lluis Llach de que aquel funcionario, y supongo que aquel ciudadano, que no cumpla las leyes catalanas de desconexión será oportuna y severamente castigado. Una declaración que no ha tenido ningún desmentido por quienes podían y debían haberlo hecho.

Y vayamos por fin a las leyes de desconexión, que según está previsto, empezarían nada menos que por la Seguridad Social y la Agencia Catalana de Hacienda.

Perfecto. Ahora póngase por un momento en la piel de un trabajador que debe cotizar a la Seguridad Social para garantizar su atención sanitaria actual y preparar su pensión futura. O en la de un empresario que ha retenido la parte alícuota del IRPF correspondiente a sus empleados y que debe ingresar ese dinero, que no es suyo, en Hacienda. ¿En cuál lo hará?

Si le paga a Cristóbal Montoro se enfrentará a Lluis Llach y si le paga a Oriol Junqueras se enfrentará a Cristóbal Montoro. ¡Qué dilema tan bonito! ¿Qué cree usted que hará? ¿Qué haría usted colocado en su lugar? ¿Depositaría el dinero en un Juzgado para no pagar dos veces y evitar las advertencias de Lluis Llach? ¿O simplemente se marcharía, si pudiera, a otro lugar en donde esté exento de semejantes dilemas?

La verdad es que la situación del 'prusés' ha llegado a un punto tal que no resulta extraño que Nicolás Maduro sea el único político del mundo que ha mostrado un mínimo de comprensión y afecto hacia él. Compare su acogida internacional con la relevante entrevista que tendrá el lehendakari Iñigo Urkullu con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en donde podrá explicarle el reciente acuerdo alcanzado con el Gobierno de Mariano Rajoy y verá cual es la diferencia entre la cordura y la alucinación.

Los independentistas catalanes han minusvalorado el poder del Estado. De un Estado admitido con absoluta normalidad en el concierto mundial de las naciones, que es miembro de todas las instituciones europeas y mundiales y que recibe y recibirá el apoyo de todas ellas. Un apoyo que se va haciendo más explícito cuanto más se explicita la revuelta catalana. ¿Esperaban que no se iba a defender? ¿Qué pensaban, que España iba a quedar aislada? Craso error. El mundo no está para esas veleidades y, en concreto, Europa tiene suficientes problemas con el avance de los populismos que se oponen a su proyecto y suficiente ocupación tratando de evitar la explosión del 'Brexit'.

El asunto catalán no aclara nada en Europa y lo complica todo. Si esperaban complicidad y comprensión se han equivocado de pleno. Y ahora, ¿quién arregla el desaguisado? ¿quién convence a los convencidos de que estaban equivocados? ¡Menuda tarea nos espera!