Francia y Europa

En el momento en el que el que el que el lector está leyendo estas líneas, posiblemente los ciudadanos franceses estén votando aún para elegir a su nuevo presidente de la República y, con ello, decidiendo el futuro de Europa. Sí, ya sé que esto parece un lugar común, que se ha repetido mucho en los medios de comunicación en estas últimas semanas. Y, sin embargo, no es meramente un lugar común, un recurso retórico para llenar papel o cubrir minutos de tertulia televisiva. Verdaderamente, los ciudadanos franceses deciden el futuro de Europa. Y lo hacen porque eligen entre dos modelos políticos que van mucho más allá de lo que puedan ser meras cuestiones de la vida cotidiana de los franceses.

Eligen entre, por un lado, un modelo de Estado nacional soberano, encerrado en sí mismo, con fronteras impermeables, con guardas y aduanas que controlan y restringen la circulación de las personas y las mercancías, con su propia moneda y con una economía centrada en su propio mercado interior, cuyos intereses se pretende defender por encima de los de todos los demás. Una economía que aspira, eso sí, a vender sus productos a los demás Estados, sin tener en cuenta que, para ello, ha de tener que pagar aranceles de aduana en sus fronteras y, además, ha de importar los productos necesarios de esos otros países, con los consiguientes cargos de aduana, y ha de tener que cobrar y pagar el precio de esos productos posiblemente en una moneda de referencia internacional -no la propia-, teniendo también que pagar los consiguientes costes bancarios de las transferencias internacionales y de los correspondientes cambios de moneda. Costes todos ellos que, de manera indefectible, van a repercutir en el precio de las cosas que van a tener que pagar los ciudadanos. Un modelo de economía cerrada en la que ni los agricultores franceses van a recibir ya las ingentes cantidades de dinero europeo que les han permitido sobrevivir hasta ahora, ni las regiones desfavorecidas francesas van a recibir ya la ayuda de los fondos europeos. Este es, en sustancia, el modelo que proponen el Frente Nacional y la señora Le Pen, pero también la extrema izquierda antisistema, aunque así no lo expliquen y lo presenten como un paraíso en el que una Francia soberana, con muros en sus fronteras, sin inmigrantes, sin euro y sin la Unión Europea, llevaría a sus ciudadanos a la felicidad.

Y, por otro lado, los ciudadanos franceses tienen ante sí el modelo de la integración política y económica, supranacional, de la Unión Europea. Un modelo en el que los Estados miembros unen sus economías en un mercado común sin barreras aduaneras interiores, sin guardas ni aranceles, con libertad de circulación de personas, mercancías, capitales y servicios, con una moneda común -el euro-, con una regulación común de ese mercado y de los sujetos que participan en el mismo: ciudadanos y empresas, pequeñas y grandes, entidades financieras, etc. Regulación que incluye, por ejemplo, desde las condiciones sociales y los derechos básicos de los trabajadores, a la regulación de la actividad bancaria, o de las compañías telefónicas transnacionales y, desde luego, la ayuda económica a los sectores y a los Estados y regiones más desfavorecidos. Pero, sobre todo, se trata de un modelo de cooperación e integración que ha permitido que los Estados europeos resuelvan sus disputas de manera cotidiana en la mesa de negociación, en el seno de las instituciones europeas, y no en las trincheras o en los campos de batalla, como en el pasado. Un modelo, pues, que, por encima de todo, ha asegurado la paz entre sus miembros; en realidad, el período de paz más largo que nunca haya conocido la historia de Europa. Y este es el modelo que defiende en candidato Emmanuel Macron y su grupo En Marche, pero también los otros partidos -republicanos, socialistas- y grupos sociales que le han asegurado su voto en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Es verdad que este modelo político y económico que hoy supone la Unión Europea no es, en absoluto, un modelo perfecto ni tampoco acabado. Se trata de un modelo en evolución, que ha seguido un proceso de construcción progresiva desde sus mismos comienzos a mediados del siglo pasado. Un modelo, pues, que no es el resultado del capricho de «cuatro burócratas» en Bruselas, como afirma el manido e ignorante lugar común, sino el resultado de la necesidad de cambiar la dinámica de afirmación de los intereses nacionales -nacionalistas- de los Estados, que no ha traído más que guerras y muerte, por la dinámica de la cooperación y de la integración, teniendo como objetivo la paz y el bienestar de sus ciudadanos. Un modelo, por otra parte, que el propio candidato Macron promete reformar y mejorar en su propio programa electoral.

He podido seguir en detalle la campaña electoral y los debates televisivos entre los candidatos, y no he podido menos que sentir horror ante las afirmaciones y las propuestas programáticas de la señora Le Pen, principalmente, pero también de algún otro candidato. Horror ante la peligrosidad de algunas propuestas para la estabilidad social y política de Francia, y de toda Europa, y horror también ante la ignorancia manifestada -intencionada o no- sobre lo que verdaderamente es la UE. Pero también me ha preocupado la debilidad, o timidez, con la que el señor Macron ha defendido el proyecto europeo. Es verdad que nunca ha ocultado su europeísmo y en sus mítines se ha ondeado la bandera de la UE con profusión; sin embargo, sobre todo en el último debate cara a cara con la señora Le Pen, Macron se empeñó en desmontar los endebles argumentos económicos de la candidata de la extrema derecha y su caótica propuesta de sacar a Francia del euro, en vez de resaltar los aspectos positivos del proyecto europeo. Y es que la UE no es sólo -ni principalmente- el euro. La UE es un proyecto de paz, de valores y de derechos, es una economía social de mercado y un proyecto de redistribución de la riqueza sin precedentes históricos, en el que los Estados ricos ayudan al desarrollo y progreso económico de los Estados más pobres y de las regiones y sectores sociales más desfavorecidos.

El proyecto europeo es, en definitiva, un proyecto de integración política y económica que ha asegurado la paz en Europa gracias a la superación de los nacionalismos. Esperemos que el resultado de las elecciones presidenciales francesas sirva para frenar este renacer del retrógrado nacionalismo y permita, por tanto, consolidar el proyecto de la Unión Europea.