Francia, en la encrucijada

Enmanuel Macron personifica hoy en Francia un proceso electoral de dimensión y relieve continental, un verdadero test, de hecho, sobre el porvenir del lento e histórico proceso de integración europea. Un proyecto meritoriamente ideado y puesto en marcha por la generación de posguerra y ahora desafiado por las fuerzas oscuras del resucitado radicalismo nacionalista. Europa entera contiene la respiración y confía en que el desafío ultra sea derrotado por la gran Francia. La inquietante expectativa suscita un interés sin precedentes y una preocupación tal que hasta Marine Le Pen matiza y atenúa formalmente en los últimos días su discurso netamente anti-europeista de brocha gorda por conveniencias puramente prácticas de orden electoral. Su auge en los últimos años ha sido claro: en 2012, última elección presidencial, ya fue tercera (con casi un 18% de los votos) y no pudo pasar a la segunda y definitiva fase, pero no sería extraño que su claro avance, vaticinado en todas las encuestas, le dé ahora cinco o seis puntos adicionales mientras los partidos tradicionales registran fuertes retrocesos y algunos, como el otrora indispensable PS, estén en una inquietante caída libre. Además y simultáneamente se registran considerables avances ultras también en otros varios países. Sobra decir que el triunfo en Francia del radical Frente Nacional sería una amenaza letal, aunque probablemente disimulada en una primera fase, para el gran proyecto europeo en marcha y que el hecho alimentaría fracturas sociales inquietantes y avances del populismo que se sugieren ya sin disimulo en algunos países como Polonia, Hungría o Austria, donde se certifica en cada proceso electoral un creciente gusto social por el ensimismamiento nacionalista y el tradicionalismo localista con ocasionales regustos xenófobos. Menos inquietante para el proyecto europeo es, en cambio, la salida de Gran Bretaña, cuyo curioso estatus de miembro con privilegios y excepciones (singularmente el rechazo al euro) nunca debieron ser aceptados. El 'Brexit' no acabará con la Unión Europea, pero sí puede hacerlo el tosco neochovinismo que en Francia debería ser rechazado hoy por el bien del sueño europeo, de la tradición liberal-democrática, de la eficiencia económica y el progreso social.