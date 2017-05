Europa, Europa

Me imagino, amigos lectores, que ustedes también habrán experimentado la sensación que ahora resumo: cuando uno viaja a cierta velocidad en un coche y éste supera un pronunciado cambio de rasante, parece como si el vehículo por la acción de la energía centrífuga quisiera volar por encima de la carretera, y nuestro cuerpo experimenta la sensación de que estómago y todo nuestro ser da un salto hacia el vacío, lo mismo que cuando el avión en el que viajamos atraviesa un bache gravitatorio y nos quedamos como en un hueco momentáneo, pero cuya sensación se nos hace prolongada y muy extraña.

Ese fenómeno físico que hemos percibido en muchas ocasiones como algo puntual y personal, también se suele dar en la experiencia de las comunidades humanas en momentos históricos concretos, en los cuales la alternativa es destrucción o creación, proyecto o perplejidad, como con maestría contaba Gonzalo Torrente Ballester, en su novela 'La saga/fuga de JB', que le acontecía al imaginario pueblo de Castroforte del Baralla, el que, cuando tenía un problema o circunstancia singular, levitaba con todos sus habitantes y se elevaba desafiando las leyes de la física, hasta que la situación se resolvía.

En el presente, Europa como proyecto también vive instantes parecidos, con momentos en los que la sensación de vacío nos ahoga como en el bache aéreo, o con otros períodos en los que nos ensimismamos como el pueblo descrito por el novelista y no acabamos de ver a ciencia cierta cuál sea nuestro futuro y designio. A la hora en que el lector ojee estas líneas todos los europeos estaremos mirando hacia Francia para conocer un resultado electoral en el que no se juega sólo el futuro del país vecino, sino la viabilidad del sueño que unos grandes políticos tuvieron hace unas cuantas décadas y que han brindado a nuestro continente la época más creativa en lo político y social de los pasados siglos, y ello tras vivir hace pocos días otras importantes elecciones en Holanda en las que la posible victoria del populista Geert Wilders hubiera puesto en almoneda el futuro de la Unión Europea, como hoy lo haría tambalear también una posible victoria electoral de Le Pen en Francia, tras el duro golpe que ha supuesto el Brexit británico.

Que haya tenido y tenga problemas el sueño forjado por los Adenauer, Churchill, Monnet, Schuman, Spaak, De Gasperi, Mansholt, y tantos otros líderes visionarios que hicieron realidad la idea de un continente unido, no puede impedirnos concluir que esta aventura simpar ha supuesto para los europeos el mayor periodo histórico de paz, crecimiento económico, protección a los derechos humanos y generalización entre nosotros de sistemas políticos democráticos como forma normal de organizar la vida política de nuestros estados. El horizonte positivo al que todos hemos de aspirar no estriba en menos Europa, sino en una mayor integración social y política de quienes habitamos este continente mediante instituciones comunes funcionales y que sean capaces de superar los defectos de excesiva burocratización, o de déficit de soberanía en el Parlamento Europeo, o cualquier otra debilidad que, como obra humana, la Unión Europea refleje.

Pero, desde luego, no habría futuro tranquilizador alguno si nos hundiéramos en un proceso de deconstrucción de lo ya hecho, de renacimiento de nacionalismos egoístas e insolidarios, de vuelta a una contraposición de intereses y afanes mezquinos que ya llevaron a Europa a la experiencia de dos guerras destructivas y de inusitada crueldad. Otra cosa es que el ideal europeísta no pueda construirse únicamente por una dinámica de juego de intereses económicos o de colisión entre diferentes codicias, pues los padres fundadores iban más allá de esta corta voluntad, sino que entre todos hemos de redescubrir los valores éticos y una comunidad de pensamiento que hacen a Europa propia y diferente de otras realidades políticas y culturales.

Ojalá no tengamos que caer en la desesperanza que llevó a ese gran europeo (rememorado estos días por el cine) que fue el escritor Stefan Zweig a acabar con su proyecto vital en vista de los fenómenos populistas que en los años treinta, encabezados por el movimiento nacional socialista alemán, llevaron a todo un continente al caos ideológico, a la depravación moral y al totalitarismo político. Zweig y su esposa no fueron capaces de vencer la desesperanza, pero a nosotros nos cabe el desafío de no caer en ella. En la historia de los seres humanos todo puede repetirse o no, pues ningún fatalismo impide que, si prevalecen la razón y la confianza en nosotros mismos, seamos capaces de legar a las generaciones futuras una realidad europea forjada en la unión política, la comunión cultural, el olvido de las fronteras y un espacio social en el que cada cual nos sintamos más cercanos a lo que nos une, nuestra común historia, valores y condición europea, que aquello que nos pueda separar: la insensata afirmación del yo frente a lo otro, propia del nacionalismo, y la neurótica búsqueda de diferencias, cuando sólo existen realmente similitudes. Seguir construyendo Europa es tarea de todos. La alternativa es el bucle del cambio de rasante, el vacío y la atracción insensata del abismo.