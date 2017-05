Apostar y poner en valor

Si un político se precia del cargo o posición y aspira a seguir creciendo en su carrera, conviene que declare de vez en cuando que apuesta por algo. No es que deba ir al casino -bueno, si quiere puede, es lícito-, ni que tenga que rellenar una quiniela cada semana, o que se juegue un café al 'punyet' -tres con las que saques-, se trata sólo de soltar de vez en cuando algo en lo que encaje el verbo apostar. Queda bien, por eso lo repiten tanto. Sus encuestas deben revelar que gusta que los representantes apuesten de vez en cuando por algo que suene a grandilocuencia. Puede hacerse en singular o en plural, en presente o en futuro; no en pasado, quedaría raro, como si el declarante reconociera que perdió lo apostado. Imaginen que llega un concejal, o un conseller de algo, y deja caer: «Nosotros apostábamos por...» ¿Y qué pasa -diríamos-, ya no apuesta?, ¿por qué, qué ocurrió?, ¿dejó de gustarle o es que salió trasquilado en el envite? No, queda infinitamente mejor en presente, o para un futuro hábilmente prometedor, arrebatadoramente moderno y deseable. Por ejemplo, cabe proclamar: «Apostamos por la competitividad». O también: «Siempre apostaremos por la sostenibilidad». Los términos que acaban en 'ad' dan bastante juego en estas lides; aportan solemnidad, y además sirven para ir juntando rimas en los discursos. Tampoco deben perder de vista los políticos de largo recorrido lo de la 'puesta en valor', con su derivado valorizar. Se valorizan, por ejemplo, los residuos, cualquier desecho que molestaba y se tiraba por ahí, y de esta forma se genera y expande la convicción de que se ha hecho algo gordo con muchísimo esfuerzo. Más aún si se añade de vez en cuando lo de innovar y la sociedad del conocimiento. Y de remate se cita cualquier cosa que merezca «ponerse en valor». Que ni os habías enterado de lo que teníais.