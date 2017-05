En 'Léxico familiar', Natalia Ginzburg recrea su infancia y su juventud al mismo tiempo que traza un relato de la Italia antifascista: «Y mi madre salía por la mañana diciendo: Voy a ver si el fascismo está todavía en pie. Voy a ver si han hecho caer a Mussolini». Es imprescindible leer a la escritora de Palermo ('A propósito de las mujeres' y 'Las tareas de casa y otros ensayos'), pero también a Angelika Schrobsdorff, autora de la fascinante 'Tú no eres como otras madres', donde recrea la vida de su progenitora, una mujer que conquistó cuotas de independencia en un mundo con la libertad arrestada por el nazismo, la guerra y el exilio. «A mí no me deprimen los enfermos, sino los tontos. Necesito personas, no gente 'bien', necesito conversaciones, no medicamentos», sostiene la madre de Schrobsdoff, quien tuvo un hijo con cada hombre que amó. La maternidad entraña a menudo heroicidad. Hoy toca brindar por el pronombre personal femenino en tercera persona. Por ella.