AMUNT VORO

Voro pasó en una semana de ordenar a los jugadores en la terminal del aeropuerto que subieran al avión a pilotar la obligación de salvar al Valencia del descenso a Segunda División. De empleado a salvador. Dos tareas unidas por el nexo de la profesionalidad. El secreto del éxito del todavía técnico del Valencia es la normalidad de un trabajador ejemplar, leal y valiente ante el cometido más complicado de todos. Recuperar a la plantilla fue el primer paso para conseguir que el Valencia siguiera en Primera. Hoy, aquellos que alaban el «fuori» de Cesare Prandelli no deben nunca olvidar que el italiano trató de sacar a Voro del vestuario. Y si este club en un futuro recupera el éxito de la mano de la gente de la casa como Carlos Soler y Toni Lato, el mérito siempre será de un chico de l'Alcúdia, un hombre de la casa que siempre primó el interés colectivo por el personal.

Siempre defendí que Voro se merecía la oportunidad de seguir como piloto del primer equipo. Si uno es capaz de sacar al grupo del fango, es obvio que también tiene la capacidad de hacer que ande en tierra firme. El problema del Valencia no es de banquillo. La causa está en un grupo en el que el grado de responsabilidad no pesa en la conciencia de cada uno de la misma manera. José Ramón Alesanco y Mateo Alemany tienen la obligación de armar una plantilla donde por fin exista alguien con capacidad de liderazgo y donde la normativa interna sea ley para que nadie se tome el escudo del Valencia a broma. De bufones andamos sobrados. Voro reconoció ayer que Alesanco le ha comunicado que buscan entrenador. El séptimo de la era Peter Lim si entre sus finiquitos se cuenta a Juan Antonio Pizzi, que a fin de cuentas le dio boleto el magnate de Singapur sin haber comprado todavía el club de Mestalla. Mateo Alemany, que tiene opinión en todo, y el director deportivo han rendido visita a Singapur para que con los candidatos sobre la mesa el accionista mayoritario decida previa consulta a sus asesores externos -léase Jorge Mendes y compañía-.

No hay más cartuchos en la canana y este será el último tiro de un proyecto que ha derivado en una ruina deportiva y en un galimatías social. Quizá sin saberlo, Meriton tiene un ejemplo en el mismo Valencia para recuperar el paso. Miren a Voro. Espejo de lealtad, sensibilidad, fidelidad y humildad. El amor natural es imposible a 15.000 kilómetros. Y por mucho dinero que haya encima de la mesa no se puede comprar la pasión. Voro nunca se ha tomado al Valencia como una estación de paso porque es su casa. Espero que el club sea justo con Voro en su nuevo cometido y, por si acaso, que no lo mande muy lejos por lo que pueda pasar. Amunt Voro.