El recuento de avales ha terminado, pero ahora empiezan las ofertas de fusiones. Elegir entre cosas que no gustan obliga a escoger la que repugna menos, pero eso no es una cuestión intelectual, si no estomacal. La irrupción del resurrecto Pedro Sánchez, que nunca estuvo muerto, ha venido a animar no solo a las primarias, si no a mucha gente que no se cansa de hacer el primo. El buen Patxi López, que aspira a liderar el PSOE, ha descartado la oferta del también aspirante Sánchez, que nunca se da por vencido por más que le derroten. La pelota y la distraída pelotera están en el tejado de cristal porque muchas personas se han instalado en la duda, que es el incómodo sitio de los que piensan bien aunque no acierten. Dudar es el principio de todo trayecto hacia la sabiduría, por eso se le atribuyen a don José Ortega y Gasset unas palabras que nunca he encontrado en sus libros: «Si será bruto ese cardenal, que jamás ha dudado de la existencia de Dios». Me las transmitió uno de sus discípulos, Rafael Pérez Delgado, al que apartaron de la universidad y tuvo que ganarse la vida haciendo tesis doctorales (se refería al cardenal Segura, no a Richelieu ni a Tarancón).

Ahora abundan las ofertas de fusiones, hasta el punto de que hasta Susana Díaz declara que algunos a los que no les salen los números están pidiendo confluencias. No faltan más que dos semanas para que salgamos de algunas dudas y entremos en otras. Parece claro, a estas alturas del partido y de los partidos políticos en pugna, que únicamente van a quedar dos, ya que el tercero se encuentra a tanta distancia que no va a poder hacerse oír por mucho que grite. La victoria tiene un precio y el diputado de Nueva Canarias ha cifrado su voto en 500 millones. ¿Será por dinero? Los problemas económicos acaban solucionándose siempre. Basta con hacernos a los abajo firmantes un poco más pobres.