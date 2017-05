TIRAR DE VISA CUANDO INTERESA

Admito de entrada que no no me cambiaría yo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ni aunque me prometieran para los próximos veinte años ese sex appeal de pacotilla que se gasta Cristiano Ronaldo. Subir impuestos, aprobar recortes, pelearme con los ministros, recibir las regañinas de Bruselas, servir de coartada para los presidentes autonómicos... a uno le tiene que gustar mucho eso de hacer números para que te toque la cartera de Hacienda -con la que tampoco cortas cintas porque no inauguras nada- y no pienses directamente en pedir la nacionalidad luxemburguesa. Pero una cosa es que el papel del susodicho responsable de las cuentas públicas sea desagradecido -y ahora viene la negociación de la reforma de la financiación autonómica, que no es poco- y otra muy distinta que la forma para resolver los problemas con algunas autonomías sea tirar de talonario, y a las demás se les pida corresponsabilidad y se les exija austeridad. Porque uno recuerda que hace pocas semanas -finales de marzo, si no me falla la memoria- el presidente del Gobierno se despachó con el compromiso de invertir 4.200 millones de euros en Cataluña para paliar el déficit inversor del Ejecutivo central en materia de infraestructuras. Y esta semana, el PP ha logrado rechazar las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado gracias al voto de los cinco diputados del PNV, estimado en unos 1.400 millones de euros. Es decir, 5.600 millones de euros en dos regiones, una para que arríe la bandera independentista (y eso quiero verlo), y la otra para que contribuya a que el Gobierno de Rajoy supere el escollo presupuestario. La factura se puede considerar alta o baja, pero lo cierto es que al mismo ministro Montoro que, con su firma, debe de haber acabado avalando una y otra disposición del presupuesto, se le ha escuchado poner reparos, por ejemplo, a la reapertura de una televisión autonómica en esta región, con el argumento de que era un gasto superfluo. No negaré que soy de los que ven discutible la urgencia de reabrir otro Canal 9, más por los errores ya cometidos y los que tiene pinta que se cometerán que porque no sea necesario un medio de comunicación que fomente el valenciano. Pero la figura del ministro de un Gobierno que cuando le interesa tira de Visa, y cuando no, alega recortes de Bruselas, ley de estabilidad y todos los 'peros' que se le pasan por la cabeza, queda en entredicho. Se le escuchó a Isabel Bonig, en el congreso del PP que la eligió presidenta regional, pedir a Rajoy justicia social con la Comunitat. El presidente del Gobierno, que es gallego, no dijo ni que sí ni que no. Los hechos revelan que o no entendió el mensaje, o sigue pensando que los valencianos somos unos seres con ingenio, sí, pero poco de fiar.