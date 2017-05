SÓLO NOS QUEDA BUFFON

Tal y como yo lo veo estamos en las manos del portero transalpino. Y nunca mejor dicho (lo de las manos, no lo de transalpino, término muy utilizado en el mundo del fútbol, territorio donde cabe cualquier concepto geográfico-literario, no hay que olvidar que el mítico Butanito -cómo se le echa de menos- llamaba a Gunter Netzer «el nibelungo» y esa denominación ya se ha quedado para los jugadores alemanes, con eso está dicho todo). Vamos a dar por sentado que pase lo peor, aunque lo otro también fuera malo. Porque el caso es que había que elegir entre que te amputen un brazo o una pierna, es decir, que el Madrid del pensamiento único llegue a la final o lo haga el Atleti del filósofo Simeone. Está claro que, salvo hecatombe poco probable, los merengues estarán en Cardiff y que enfrente tendrán a la Juve del sensacional portero italiano. Pues bien, él y sólo el puede evitar con sus paradas que nos vuelvan a machacar durante días, semanas, meses, años, con la nueva Champions madridista. Mi sueño es como sigue: tras un parido bronco y muy disputado, sin apenas ocasiones y en el que la fortaleza defensiva de los turineses se impone a la potencia de ataque de los blancos, después de una prórroga que se mantiene en la misma tónica y habiendo agotado los 120 minutos reglamentarios con tres clarísimas ocasiones de gol falladas por Cristiano Ronaldo, llega el momento culminante de la tanda de penaltis. Y ahí, en el quinto de la serie, con 4 a 3 a favor de la Juve tras haber fallado cada equipo una pena máxima, le toca el turno al astro portugués, ese gran hombre, excepcional persona, magnífico compañero y ejemplo de vida y modales para niños, jóvenes y mayores. Pero bajo los palos está Buffon, el grande, el mito, con su cara de malas pulgas, impagable verlo cantar el himno de Italia cuando juega con su selección, con ese fervor. Lanza Cristiano y... ¡para Buffon! Sí, ha desviado con la punta de su mano derecha el disparo del delantero madridista, que se ha ido fuera. Contra pronóstico, la Juventus de Turín gana la Champions, los jugadores se abrazan a Buffon mientras el portugués, sólo en el terreno de juego, llora desconsolado tras su decisivo fallo. Como digo, es el último tren que pasa, nuestra postrera oportunidad para salvar una temporada desastrosa en todos los órdenes, el clavo ardiendo al que nos agarramos para que encima no le den el balón de oro a Cristiano Ronaldo. Y de paso, la venganza de la historia con Mijatovic, que hace unos días, con ese estilo que le caracteriza, vaticinó la victoria de su Madrid porque, dijo, la Juventus es «un club perderor». La misma arrogancia chulesca del lamentable tifo con el que el Bernabéu recibió a los atléticos. ¡Ay, los códigos futboleros! Ya digo, sólo nos queda Buffon.