Laponia queda al norte de Finlandia

El nombre de la región nórdica de Laponia está muy de moda entre nosotros porque nos ha dado por rebautizar con su denominación áreas españolas tan poco pobladas como aquella. Finlandia también está de actualidad. Cada vez que salen datos comparativos de eficacia educativa los encabezan los fineses, lo que provoca debates e intenciones al respecto y acaba de conseguir que el honorable presidente Ximo Puig haya viajado hasta allí, con su conseller Marzà, para saber cómo lo hacen; como en un cursillo acelerado.

El territorio polar de Laponia se reparte entre cuatro países soberanos: Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. El de Finlandia no es el más extenso, pero quizás sea el más popular entre nosotros; siempre creímos que era sobre todo el territorio fetén de los renos y de donde viene Papá Noel a final de año. También es la región de los lapones finlandeses la que más nos interesa ahora, por razones obvias: comparamos intensidades desérticas de su tierra helada con la de zonas secas y recalentadas, vamos a aprender cómo educan a sus zagales, promovemos intercambios y aprovechamos para proponer nuevas líneas aéreas con parada y fonda en el aeropuerto de Castellón, antaño tan maldito.

De un programa televisivo que suele mostrar «cómo se hacen» las más diversas cuestiones, apuntamos apresuradamente algunos puntos clave de la educación en Finlandia: presupuesto suficiente y asegurado, a prueba de ratios y recortes; ausencia de competencia entre centros; excelencia y compromiso entre los docentes; implicación de los padres; no hay notas en los primeros cursos, no se va a clase hasta los 7 años; cada uno de los 320 municipios es responsable de educar a los suyos; clases pequeñas, pocos alumnos, escuelas cerca de los hogares, los mismos maestros siguen con los mismos grupos escolares todo el ciclo, no se cambia en cada curso y materia, lo que permite un gran conocimiento y personalizar al máximo la educación, detectando a tiempo cualquier problema...

En realidad nos suena a una escuela de cualquier pueblo español pequeño y apartado, donde el maestro o la maestra atiende a todos a la vez: pocos alumnos, proximidad, confianza, intensa relación... Y a muchos les parece que esto es deficiente, una solución extrema que habría que superar, por lo que la política educativa imperante lo coloca en riesgo de extinción, decretando cierres de escuelas y concentración en grandes centros masificados. ¿Cuánta despoblación en la pretendida Laponia española se ha precipitado definitivamente cuando las autoridades han decretado el cierre de escuelas con pocos niños? Tomen ejemplo de la auténtica Laponia. Mantener una escuela asegura que un pueblo lo sigue siendo. Si, encima de que muchos padres tienen que trabajar fuera, los niños han de irse también, se va de golpe toda la familia y no hay quien vuelva. Mantengan escuelas en todos los pueblos y seguirán vivos; 'cazarían' dos pájaros de golpe.