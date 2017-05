La ignorancia como fuente de miseria

En 1878 se publicó, por primera vez en España, 'Marianela', obra en la que Benito Pérez Galdós (1843-1920) aborda la necesidad de la justicia social para hacer frente a la situación socioeconómica del momento. Conviene recordar que, en esa época, se dio un extraordinario aumento de la población mundial, el crecimiento de las ciudades y el establecimiento de la industria. El proletariado -numeroso y sometido a inhumanas condiciones de trabajo y subsistencia- fue objeto del cúmulo de penalidades que caracterizó al mundo obrero europeo del XIX. En la segunda mitad de este siglo, surgieron sindicatos y partidos para luchar por la consecución de reformas inmediatas y la transformación de la sociedad. Esta situación crítica llevó a la revolución de las conciencias: el disfrute del progreso material y cultural conseguido en el mundo civilizado debía extenderse a todos los hombres.

Las nuevas necesidades planteadas por esta cuestión social fueron acometidas por políticos, intelectuales, educadores y filántropos de todo tipo. La Iglesia tampoco permaneció insensible ante esta coyuntura. A pesar del ambiente adverso -el pensamiento del siglo XIX se oponía a todo lo sobrenatural y religioso-, en su dimensión social, el catolicismo renovó sus principios de auxilio y caridad para los que sufrían las consecuencias de la desigualdad en el régimen económico y el trabajo. Entre otros hechos destacables, a las antiguas órdenes y congregaciones de carácter caritativo se añadió el establecimiento de nuevas asociaciones con un fin social práctico, la aparición del movimiento católico-obrerista y la definición de la doctrina social de la Iglesia por parte del Papa León XIII.

Es en este contexto histórico en el que hay que situar la acción de aquella novela galdosiana, ambientada en un enclave rústico y minero del norte de España. Teodoro Golfín, médico de profundas convicciones y gran sensibilidad social, pretende salvar la desdichada existencia de Nela, joven huérfana que subsiste gracias a la misericordia de la vecindad. En una conversación familiar con su cuñada, mujer caritativa acostumbrada a organizar en Madrid actos en beneficio de los pobres, Teodoro (preocupado especialmente por los ignorantes, a quienes considera los miserables por antonomasia) le reprocha su falta de atención hacia los más necesitados de su alrededor, entre los que se encuentra Nela: «Estáis viendo delante de vosotros, al pie mismo de vuestras cómodas casas, a una multitud de seres abandonados, faltos de todo lo que es necesario a la niñez; nunca se os ocurre infundirles un poco de dignidad, haciéndoles saber que son seres humanos, dándoles las ideas de que carecen; les veis viviendo en habitaciones inmundas, mal alimentados, y no se os ocurre extender un poco hasta ellos las comodidades de que estáis rodeados».

Esta conmoción despertada en el ánimo del genial canario por la miseria infantil de la época es la que removió también -mil quinientos kilómetros más allá del escenario de la novela-, en Turín, el alma de un sacerdote italiano, el futuro San Juan Bosco (1815-1888). Testigo de la explotación, el desarraigo y el hacinamiento de los jóvenes en los alrededores urbanos, se puso en contacto directo con los que se encontraban en las cárceles y en otras situaciones dramáticas, dedicando definitivamente su vida a ellos. Desarrolló una actividad impresionante con la palabra, los escritos, las instituciones, los viajes y los contactos con personalidades civiles y religiosas. En la universalidad de su misión, su evangelización nunca estuvo separada de una auténtica labor de promoción humana.

Con los famosos 'oratorios' respondió a las necesidades más urgentes de la juventud: residencia para alojar a quien no tenía casa, taller y escuela de artes y oficios para enseñar una profesión y capacitar para ganarse honradamente la vida, escuela humanística abierta al ideal vocacional, iniciativas y métodos recreativos propios de la época, como teatro, prensa, banda de música, canto, excursiones... La sabiduría de su praxis educativa -basada en la acción preventiva- ha merecido el reconocimiento de numerosos profesionales de la pedagogía. Por medio de una sólida formación cristiana del carácter, preparó a los jóvenes para ser ciudadanos ejemplares, sabedores de que sólo con Dios se alcanzan plenamente los ideales auténticos.

Pero el caso del santo piamontés no es más que una muestra de los múltiples ejemplos de la tradición formadora de la Iglesia. Su larga historia bimilenaria al respecto certifica, con instituciones y personas, que la educación -entendida como proceso que capacita para vivir en plenitud y lograr que el hombre sea cada vez más hombre- ha sido siempre una de sus primeras responsabilidades pastorales. Y lo sigue siendo en nuestros días, en una sociedad en la que los jóvenes están expuestos a provocaciones y peligros que no se daban en otros tiempos. Si educar nunca ha sido tarea fácil, en el presente -inmersos en lo que Benedicto XVI calificó como gran emergencia educativa- parece todavía más difícil transmitir, de una generación a otra, principios creíbles con los que guiar la propia vida y modelar personas íntegras, de recto criterio y dispuestas a contribuir al bien de la humanidad. Como ayer, la Iglesia no cejará hoy en el empeño de su objetivo cultural por excelencia. Como siempre.