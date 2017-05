Defensa sin color

Mucho se habla de los grupos de WhatsApp de padres y madres de escolares. Digo lo de 'padres' para no ser políticamente incorrecta pero, como sucede a menudo con el ámbito escolar, son más activas las madres que los padres incluso en los grupos de WhatsApp. De ellos trata, entre otras cosas, el último libro que ha publicado Héctor Castiñeira, conocido en Twitter como 'Enfermera saturada'. En él evidencia, en clave de humor, lo que sucede en esos grupos en los que se manifiestan algunos tics que ya nuestras madres vivieron en las paradas del autobús, en la puerta del colegio esperando al niño o en los cumpleaños infantiles. Mucho antes de que existieran las aplicaciones de mensajería instantánea, había quienes criticaban al director, quienes cotilleaban de una familia recién llegada o quienes presumían de que su churumbel era el mejor de todos los tiempos. Cualquier madre podría explicar las cosas que se escuchan en esas reuniones y que algunos no quisieran ver publicadas negro sobre blanco.

Se habla mucho, pues, de grupos de progenitores pero poco de los grupos de excompañeros/as que ya tienen hijos en edad escolar. En estos grupos de WhatsApp también escriben de educación pero desde otro punto de vista. Ya no hay implicación directa ni se comparte un entorno educativo sino una referencia previa, una formación y unos valores adquiridos en la infancia. Es decir, son también padres y madres pero están unidos por haber compartido colegio, no por compartirlo sus hijos.

En esos grupos la manifestación convocada hoy para defender la educación concertada ha estado presente. Son muchos los que se han encontrado de pronto polarizados sin querer, solo porque en su colegio han suprimido aulas, porque las condiciones han cambiado y porque, aun compartiendo buena parte de las intenciones del Botànic, se ven abocados al repudio. Lo más importante es que en esos grupos hay diversidad de situaciones. Como lo que les une es haber asistido al mismo colegio en la infancia, la realidad actual es muy distinta. Los hay votantes de todos los colores, apolíticos o activistas de cualquier pelaje. Hay quienes llevan a sus niños al mismo colegio al que ellos fueron pero también quienes no quieren saber nada de ese y optan por el opuesto. Los hay casados, solteros, divorciados, con o sin hijos, en España o en el extranjero. Su punto de unión, como se ha dicho, es solo ser exalumnos. La vida les ha llevado por derroteros diferentes. Por eso llama la atención que, a pesar de la diversidad, estos días se pueden leer mensajes de defensa de la concertada que piden apoyo y que muestran solidaridad. En muchos casos no son afectados quienes se dicen consternados por los cambios y dispuestos a subrayar la libertad. En una palabra, es una reivindicación transversal. No es de un color político sino fruto de la conciencia de que la libertad está por encima de las imposiciones sectarias.