Les coses clares, Sr. Fuset

Les Creus de Maig són una de les més belles tradicions del món cristià. El seu orige i significat data en el segle IV, quan Santa Elena, la mare de l'Emperador Constantí afirmà en el seu viage a Jerusalem que havia trobat la creu en la que muigué Jesucrist.

Lo Rat Penat, un any més, convoca i organisa este concurs tradicional, que en Valéncia se celebra en una bella competència entre tots els participants que s'encarreguen de plantar i embellir en estos monuments florals els nostres carrers. Este més de maig Valéncia viu les seues creus gràcies a l'esforç desinteressat dels que mantenen esta bella tradició a pesar de que la Regidoria de Cultura Festiva enguany no haja assegurat la ridícula subvenció de 50 euros que cada any rebia cada participant. Per lo tant vullc que les coses queden clares, no puc permetre que les mentires confonguen a la gent.

Diuen els rumors, dic be els rumors, que la Regidoria del Sr. Fuset, otorgarà una subvenció de 15.000 euros a Lo Rat Penat per a que puga atendre les despeses de totes les tradicions valencianes que organisa (Llibrets de Falla, Jocs Florals, Milacres de Sant Vicent, Creus de Maig...). Si els rumors són certs, benvinguts siguen ya que en la casa del pobre tot tros de pa és ben rebut si aplega. Pero reitere que fins a hui a soles són rumors lo que escoltem perque res hem firmat i ni tampoc hem rebut ninguna notificació oficial. Per lo tant, lo dit: les coses clares i les mentires per als qui les diga.

Millor sòrt tenen les entitats pancatalanistes que sense ningun víncul en la nostra història, reben del tripartit per la seua condició de catalanistes, subvencions que excedixen en molt les despeses que realisen i que a pesar d'això cada dia els en donen més.

Denúncie per a que quede clar. El juí els aplegarà en l'any 2019.