Hay una vida de abrazos. De noches en vela y de eterna preocupación. Una vida de consejos. De palabras. De sabores. De sopa, de macarrones y de menestra, que cuando las hago yo no me salen ni me saben igual. Hay un tiempo de conversaciones. De llamadas para comprobar qué tal todo, cómo va el trabajo, si me estoy abrigando bien «tápate el cuello sobre todo, que es por donde se coge frío». Hay un tiempo en el que simplemente nos llamamos para oír nuestra voz. Para charlar. Hay un lugar en el que oigo tus pisadas cansadas sobre el piso, con toda la paz que ese sonido me da.

A veces sonrío por dentro cuando me reconozco en algún gesto tuyo. Qué diferentes somos y cuánto nos parecemos. No siempre estamos de acuerdo y sin embargo me has enseñado una parte fundamental. A no señalar ni permitir que me señalen. A aceptarme con mis luces y mis sobras. A mostrar mi verdad. A alegrarme de mis logros y a conducirme con humildad, «hija tú no eres más que nadie pero menos tampoco». A retirarme si creo que estoy de más «el undécimo mandamiento, no molestar».

Tu me sacas todas las manchas (no sé cómo lo haces), las de la ropa y las del corazón. Tú me coses la ropa y la conciencia, como si nunca antes se hubiesen rasgado en realidad. Contigo puedo tener la conversación más prosaica y la más transcendente. Te he recuperado tras años de viajes, de otros países, de otras realidades. Tal vez de ahí el valor añadido. Por el tiempo que se nos concede. Ahora lo valoro (te valoro) mucho más. Y no queremos imaginar otra vida sin esos abrazos, otro tiempo en el que no nos podamos llamar, otro lugar en el que no haya espacio para discutir, reír o conversar. Otra vida, otro tiempo, otro lugar que yo sé que cambiaré un millón de veces por volver a estar donde estamos ahora. Por eso estoy tan agradecida de poder disfrutar hoy contigo.

Por eso, a ti, que eres amor con mayúsculas, mi mayor dicha consiste en poder susurrarte hoy desde estas páginas: por concederme una (esta) vida, gracias mamá.