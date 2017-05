VENTE A FINLANDIA, XIMO

Si el caluroso recibimiento al independentista Puigdemont en el Palau de la Generalitat Valenciana tuvo ecos de 'Bienvenido Mr. Marshall', el viajecito del presidente Puig y el conseller Marzà al norte de Europa nos trae a la memoria otra cinta mítica del cine español, 'Vente a Alemania, Pepe', protagonizada por dos grandes, Alfredo Landa y José Sacristán. Asumiendo el riesgo de ser tachado de enemigo del pueblo valenciano y de escribir contra los avances en la educación y el progreso humano, debo afirmar que no consigo salir de mi asombro ante una visita de tres días a Finlandia que se nos ha vendido por el aparato de propaganda como destinada a conocer el sistema de enseñanza de aquel país, que siempre es citado por los expertos como ejemplo a seguir en la materia. No digo que no haya que ir a estudiar y aprender de los métodos que se aplican en los colegios finlandeses pero no parece lo más apropiado que para dicha finalidad la comitiva la encabecen dos políticos. Lo lógico sería que tras los contactos entre dirigentes, que pueden hacerse por teléfono o por correo electrónico, un grupo de técnicos de la conselleria se desplazara durante el tiempo que hiciera falta a Finlandia. Ocurre, sin embargo, que los políticos autonómicos, no sólo los valencianos, muestran una tendencia casi obsesiva a viajar en cuanto acceden a un cargo y especialmente cuando lo que pretenden es que el territorio que gobiernan acabe constituyéndose en un Estado independiente, que es lo que les pasa a los soberanistas catalanes con su continua (y patética) búsqueda de apoyos exteriores, en la que su hazaña más reciente consiste en el respaldo a su causa de un dictador tan lamentable como Nicolás Maduro. Si la vieja máxima afirma que el nacionalismo chovinista y el localismo cateto se cura leyendo y viajando, de nada sirven los libros si lo único que se pretende es consolidar las ideas preconcebidas y mucho menos se obtiene rendimiento de hacer cada dos por tres las maletas si el objetivo que se persigue es exportar tu propio (y muy limitado) universo en lugar de aprender de los otros. Como aquella Sophia Loren que en 'Mortadela' es retenida en el aeropuerto de Nueva York por intentar meter en Estados Unidos una pieza del embutido italiano, habría que saber si Puig y Marzà, pero sobre todo Marzà, se han ido hasta Finlandia a aprender algo (que no parece) o a decir (que ya lo han dicho) mira qué bien lo estamos haciendo que en este país líder en las encuestas de calidad de la enseñanza lo hacen igual que nosotros, que fenómenos somos. Claro que para eso no hacía falta marcharse tan lejos a costa del sufrido contribuyente valenciano. Y mucho menos con la que el pobre Puig tiene montada en su propio partido.