Bette Midler soltó una vez de Ana de Inglaterra: «Le encanta la naturaleza, a pesar que lo que ha hecho con ella». Una gracia discutible. No es discutible que la naturaleza ha tratado bien a su padre, Felipe de Edimburgo (en 'The Crown' han puesto a un feo). En el debate con Macron, Marine Le Pen adelantó que en Francia iba a mandar una mujer: o ella o Merkel. A la alemana le encantaría que nos jubiláramos a los 95. Pero para eso hay que ser el duque de Edimburgo. Una de las cantinelas sobre el marido de la reina de Inglaterra son sus supuestas meteduras de pata (vivimos en Nunca Jamás Ofender). Cuando Obama le dijo que acababa de entrevistarse con Gordon Brown, Cameron y Medvédev, él le preguntó: «¿Puede distinguir a unos de otros?». Un tipo ingenioso. Superviviente de una especie extinguida. La vulgaridad de sus nietos (no sólo de las nueras o futuras nueras) es descorazonadora. ¿Pueden distinguirse de un hijo de notario?