A la greña valenciana

Si no me conociera, me constituiría en partido político unipersonal. Sería la única forma de asegurarme el voto a un partido que permanece unido en el momento de su fundación, de mi voto y del futuro inmediato a éste. Es decir, desde que empieza a gobernar hasta que termina. Eso es mucho más de lo que puede decirse del resto de partidos valencianos. Al menos, de la mayor parte. La mayoría anda a la greña y llega un momento en el que ya no sabes si votas a Fulanito, a Menganito o al enemigo de los peores amigos de ambos. Y lo malo es que no acabas de tener claro si estás votando a un programa o al contraprograma que quiere implantar el oponente interno.

Por si no teníamos bastante con un PP valenciano roto, desangrado entre Betoret y Contelles; un Podemos, con el corazón partío en la sucesión de Montiel, entre Meco y Estañ; un Ciudadanos, con Marí, su Colacao y dos valencianas para mojar y un Compromís, escaldado con los roces entre Iniciativa y el Bloc, ahora llegan los avales del PSOE para las primarias y nos enteramos de que han dejado al PSPV abrazado a Pedro Sánchez mientras Ximo Puig lleva la canastilla de flores para sembrar de pétalos los pasos de Susana. Un panorama de reality político. Un 'Supervivientes' con odios fratricidas de lo más entretenido. Lástima que, en este caso, seamos los ciudadanos quienes lo sufraguemos y, lo que es peor, de cuyas pruebas de convivencia depende nuestra comida semanal, no la suya.

El panorama político valenciano es un tablero de Risk en el que los ejércitos no pelean contra el de otro color sino contra sí mismos. En ese contexto, no es de extrañar que no veamos apenas iniciativas de calado, más allá de maniobras de distracción. Distracción del político, no de los electores. Un político que, en el mejor de los casos, pasa inadvertido. ¿Sabría usted decir el nombre de cinco consellers sin contar Educación ni Sanidad? ¿Y de diez diputados de Les Corts? Si es así, enhorabuena, está muy por encima de la media.

Se quejaban estos días los grupos políticos de la financiación y es cierto que Valencia no merece un trato tan discriminatorio, pero el PNV nos ha dado una lección de pragmatismo interesante. Menos llorar y más negociar. ¿No podrían haber acordado los diputados valencianos el apoyo a los presupuestos a cambio de un buen trato para la Comunidad Valenciana?

Entiendo que la política está por encima de las necesidades de los ciudadanos. También sus cuitas internas. Y a los hechos me remito. Por eso no termino de decidirme por un grupo, facción o familia dentro de los grupúsculos. Y me votaría a mí misma como partido unipersonal si no supiera, como sé, lo mucho que discrepo a menudo de una servidora. No llego a demandarme ni a pedir pizzas en plena crisis o pegar cuatro gritos en mis asambleas particulares. Mucho menos, me pido avales a ver quién los tiene más largos. Pero aún con todo. Así no hay quien pueda.