El futuro incierto de Francia

Sartre lanzó su denuncia: «Élections, piège à cons » (trampa para tontos). Una metáfora provocadora. Creo recordar que lo escribió en el artículo editorial de la publicación que dirigía, Les Temps Modernes. Fueron después de la «revolución de mayo de 1968». Cuando se convocaron las elecciones presidenciales las izquierdas fueron derrotadas rotundamente. En la primera vuelta los socialistas con un presidenciable potente, Gaston Defferre, tuvo el 5% de los votos y el representante del movimiento del 68, el brillante Michel Rocard el 3,5%. Un veterano comunista, de perfil staliniano y estilo populista y además crítico del 68, Jacques Duclos, obtuvo el 21%. En la segunda vuelta se confrontaron el candidato gaullista y el liberal, ambos conservadores moderados, Pompidou y Poher. Puede interpretarse que el tornado del 68 tuvo efectos profundos y las generaciones que renovaron la política facilitaron la victoria de Mitterrand en 1981. Fueron simplemente unas elecciones, se hicieron o se consolidaron algunas reformas, pero solo con ello no se hacen revoluciones. Los 'antisistema' pueden ser críticos del 'sistema', pero aunque les pese difícilmente pueden acabar él en las actuales circunstancias. Sean los reaccionarios como Le Pen o los izquierdistas como Mélenchon. Puede ser que su discurso exprese voluntad de dar la vuelta a la tortilla, pero no se hace solo llegando a la presidencia. 'El sistema' es un conjunto de instituciones, medios de comunicación, tramas políticas, sociales y económicas, valores y comportamientos arraigados, poderes jurídicos y armados, entorno internacional. No basta ganar la presidencia, hace falta tener fuerzas superiores a las del sistema, no por capricho Gramsci planteó la cuestión de la hegemonía. Veamos con lo que cuenta cada uno a partir de los resultados electorales y mejor no utilizar conceptos confusos o polisémicos como armas arrojadizas en todas direcciones, sea el antisistema, el populismo o el abuso de la democracia o su negación.

Los socialistas a la deriva. No solamente han reducido sus votos a la cuarta parte de lo eran. Su espacio electoral y social se ha roto. Una parte está con Macron y otra parte con Mélenchon. Las primarias, como ocurrió con las del partido de la derecha (LR, los 'republicanos'), han servido para explicitar las rupturas internas.

La izquierda alternativa. El discurso de Mélenchon puede parecer 'antisistema', las propuestas no tanto, las posibilidades mucho menos. Difícilmente podría hacer una reforma radical del marco jurídico y menos romper los lazos económicos europeos. Sin embargo ha duplicado los votos, casi un 20%. Sus bases son una garantía de futuro, ha recibido principalmente el voto de los jóvenes y de las grandes ciudades. Primer partido en Marseille, Montpellier, Lille, Toulouse, Grenoble, en dos distritos de París y en la periferia del Norte de París... Y también ha sido el primer o segundo partido en las zonas críticas del norte industrial y en las regiones pirenaicas y del Languedoc, territorios en los que está muy implantado el FN. La Franca Insoumise de Mélenchon ha arrancado votos que podrían haber ido al FN.

Una derecha rota por la mitad: la crisis de LR (los 'republicanos'). La confrontación Fillon-Juppé no es baladí y no es sólo personal, es una división histórica. Hay una derecha laica, liberal y republicana y una derecha católica, autoritaria y monárquica aunque la disfracen de 'república'. La primera es conservadora o reaccionaria y defiende como sea el lucro y los privilegios. La segunda es relativamente más tolerante y rechaza del todo a la extrema derecha. Ambas asumen la globalización y el mantenimiento de la Unión Europea, pero unos quieren reforzar el nacionalismo patrio y los otros tienden más a reforzar el europeísmo.

Frente Nacional y su naturalización en el sistema político francés. En quince años el Frente Nacional se ha, en gran parte, 'desdiabolizado' aunque no guste al papá Le Pen. ¿El FN ha cambiado de piel como hicieron los italianos de Movimento Sociale? Marine Le Pen ha suavizado un poco el lenguaje, no niega el holocausto (pero sí otros líderes), pero mantiene casi todo lo que heredó de su padre y no puede evitar sus principios racistas. Pero ha sabido aprovechar la crisis económica y el fracaso de la Unión Europea para atraer a sectores populares y que sus temas sean recogidos por una parte de la derecha teóricamente democrática. Es parte de la sociedad y del sistema político de Francia que han naturalizado, con reparos o a medias, al FN. Tanto en la derecha como en la izquierda hay personajes políticos y ciudadanos de a pie que se abstendrán o votarán en blanco. El FN además ha hecho bandera antieuropea, mientras que Macron se ha revestido de la bandera de la Unión Europea. El eje derecha-izquierda puede quedar en segundo plano.

El futuro, pues, es tan incierto como lo que diga o haga Trump. Pero apuntemos lo siguiente. Macron será presidente y probablemente podrá armar el 'partido del presidente' una amalgama que difícilmente podrá consolidarse como partido. El probable sistema proporcional permitirá sobrevivir a los partidos actuales. El FN puede ganar las siguientes elecciones presidenciales si modera sus propuestas más extremistas y si atrae o hace alianza con una parte de la derecha.