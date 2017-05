FEM DINS DEL CORRAL, EN EL CAMP...

I en el carrer, si no l'agranaven les dònes. I és que no hi havia ni agranadors que el netejaren ni camions que, com ara, se l'emporten al femer municipal. El fem es guardava en un forat cavat en el corral o dins de la quadra i d'allí se duya al camp. Allà el veïes, com també alguna que atra montanyeta d'arena i barraqueta de cebes. Hui, pocs tenen corral i manco, en ells, crien conills, gallines i ànets. Ni el gos ni el gat es queden fora de la casa. Tots estan dins, encara que no ploga.

Les enrunes de la cuina, en poal, eixien al corral. Si l'amo tenia terra li servien per a femar i, si no, el femater del poble se les enduya. Fem que acabava en l'horta, per a escampar-lo sobre aquella terra on es volia plantar. Després, es passava de ganchos, a fi de mesclar-lo en la terra i colgar-lo; se sembrava o plantava i se regava. Fem aquell, orgànic, que com ferment donaria calor i vida per a que, be la sement o la planteta, prenguera força i brotara en alegria. D'ahí que, per a obtindre'l alguns llauradors s'acostaven a la ciutat i dient, casa per casa: «¿Ama, hi ha fem?», si aquélla dia sí, la recollia i, si no, tornava, com un pobret, atre dia. Eixos llauradors solien, per Nadal, donar ad aquelles que incordiaven en la seua pregunta algún producte de la seua collita: unes cebes, un meló o una carabassa.

Ara, l'abono va ensacat. S'escampa o colga en poc de temps. En l'horta hi ha manco mosques; pero sobren àcars, pulgons, cuques, formigues, escarabats, caragols i males brosses contra els que tindrà que lluitar, en afany el llaurador. I patirà fins que faça collita, la recolecte i la puga vendre a bon preu. Si això ocórre serà un ver milacre. Perque, pensem només en que Espanya té 40.000 espècies diferents d'insectes. ¿S'imaginen quàn podrà estar el llaurador ociós tenint a tants d'estos revolant o menjant de bona gana? No és veritat allò que dia un refrà: «en fem i lo que plou, la terra ya té prou.» Aixina que afegirà a les plantes: ferro, potassi, nitrogen, fòsfor... que elles agraïxen, puix les dona fertilitat. No sempre el llaurador se sent content per la recompensa de son treball. Però com és pràctic, resignant-se dirà: Fem, per la vida lo que siga, que la mort, ella sola, vindrà.