Tras el debate televisivo Macron-Le Pen, titulaba el editorialista de Le Figaro 'La cólera y la razón'. Para todo falta un tercer elemento alternativo: la estupidez o la astucia. Esta tarde está convocada en Denia una manifestación a favor de ese Tren de la Costa, al cual llegamos una vez más tarde. Pocas reivindicaciones habrá en que se aúnen los tres elementos. La cólera por el terrible anacronismo de la ausencia de una elemento de transporte esencial, que de tan razonable y capaz de mejorar la vida real de los ciudadanos, ilumina con claridad nuestra estupidez en no haberlo conseguido antes, y nuestra falta de astucia por no ser capaces de haberlo puesto en la lista de las consecuciones innegociables. A nuestra sociedad le pasa a menudo que tarda tanto tiempo en darse cuenta de los asuntos importantes y vitales que puede que nos suceda como a esas personas que no se compran ropa, y llegado el caso su vestuario anacrónico vuelve a estar de moda décadas después. No nos extrañe si cuando consigamos que la prolongación de las vías del tren desde Gandia hasta el sur sea una realidad, entonces lo moderno y lo sostenible vuelva a ser la eliminación de los trenes. Un atardecer en la Estación de Atocha, viendo las colas en paralelo para tomar los respectivos trenes de alta velocidad hacia Barcelona, Valencia o Sevilla, tuve la revelación de cómo nos habíamos dejado engatusar en la urgencia de trayectos contingentes que solo rinden culto al altar de la España radial, y que apenas modifican nuestra vida. Lo otro, el tren que nunca tuvimos, es el viaje eterno en la UBESA, en la adolescencia sin carnet, los favores para que nos fueran a recoger a Gandia, cientos de viajes, peajes y atascos. Durante casi cuatro décadas perdimos cientos de oportunidades como adolescentes, jóvenes y maduros peleando con los niños en los asientos traseros de los cuatro automóviles inevitables y consecutivos. Todas esas décadas han incrementado la razón, y han iluminado nuestra estupidez. Se nos ha pasado la vida poniendo en el primer lugar de la lista de la compra contenedores simbólicos inútiles, y el tren de tomar un café en el Kiosko Pepe de Oliva mientras esperas llegadas y salidas, o de bajar en la parada de El Palmar en Les Marines se ha convertido en el Tren de preparar la jubilación. Si llega alguna vez. Si se analizara mi rabia se detectaría que está hecha de cólera, razón y estupidez. Para lo único que han servido estos años es para redactar Protocolos de Intenciones. Seríamos capaces de ganar concursos de redacción de Protocolos de Colaboración. Pero las intenciones no son nutritivas, ni te ahorran la hiperventilación de la pérdida del tren, por atasco, al tener que pasar por la Nacional, que esa es otra. Por cólera, razón o en remedio de la estupidez, hoy hay una cita en Denia.