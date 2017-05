Valencia no es Finlandia

Finlandia no es un modelo de éxito educativo, es un modelo de gobierno. El president Puig y el conseller Marzà lo pretenden importar a la Comunitat Valenciana tras un viaje institucional en el que se han reunido con la ministra de Educación de ese país. Me llama la atención el apoyo sin fisuras del president al conseller de Educación, pero más me sorprende que afirme que «el modelo educativo de nuestra Comunitat tiene que mucho que ver con las raíces del modelo finlandés». Nada más lejos de la realidad, si tenemos en cuenta que la cantidad de impuestos que se utilizan en ese país para la educación financia la totalidad de su coste. Es gratuita y de acceso universal, no se paga material escolar y el transporte esta incluido. Hasta aquí, cualquier parecido nuestro con las raíces económicas del modelo finlandés son pura coincidencia. En cuanto a la idea de buscar un intercambio en materia de formación de la comunidad docente me parece poco práctica. Nada tiene que ver el sistema de formación de un profesor español con uno finlandés. Mientras que en España bastaba con aprobar el selectivo y cursar el grado de magisterio, en Finlandia solo los mejores alumnos de clase pueden optar a ser profesor, una profesión que en ese país goza de un prestigio y sobre todo de un respeto del que carece en España desgraciadamente. Además de estar obligado a conseguir una nota muy alta, el aspirante debe demostrar actitud social, empatía o capacidades de comunicación y si no las tiene o no es capaz de adquirir esas habilidades no puede continuar con su formación. En un viaje de tres días no se puede mejorar el modelo educativo de una región y si fuera efectivamente de trabajo, la lógica impone que lo debieran realizar los técnicos y no el president de la Generalitat. Hoy se van a la Universidad de Helsinki. Foto educativa y poco más.