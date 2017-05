Cuando se van a cumplir cinco años de su cierre, al edificio protegido del Colegio Mayor Luis Vives le ha ocurrido lo que más se temía: ha sido invadido por un grupo de okupas. En una fecha tan 'emblemática' como el primero de mayo, los amigos de vivir bajo techo ajeno entraron, plantaron la bandera y se dispusieron a pasar una temporada en la antigua residencia de estudiantes.

La invasión de un edificio que pertenece a la Universidad de Valencia, tiene unas repercusiones de incomodidad, teórica y práctica, que van mucho más allá del propietario y salpican tanto al Ayuntamiento como a las autoridades policiales y judiciales. Todos van a tener que tomar decisiones delicadas en las próximas fechas, so pena de que se ponga en marcha un estéril pero probable debate sobre competencias y la ocupación se quede enquistada por unos años.

Con todo, siendo esto malo, está lo peor. Que es la existencia de visiones contradictorias en torno al edificio del arquitecto Goerlich y su uso futuro. La Universidad, que hace unos quiso reformarlo, se encontró con la oposición de la Fundación Goerlich, que argumentó con mucho rigor contra los cambios de estructura propuestos y contra un 'vaciado' que, a su juicio, podía poner en riesgo la estabilidad del conjunto. Así las cosas, Generalitat y Ayuntamiento se abstuvieron de dar licencia y no hicieron de mediador, como quizá hubiera sido su obligación.

Mucho es de temer que, perdido un lustro, estemos ante una de las clásicas discusiones bizantinas a la valenciana, donde la ética de unas normas muy restrictivas va a chocar con la práctica y el sentido común. Si la calidad de la construcción no fue en los 50 la que nos podemos permitir en el siglo XXI ¿qué haremos? Si el propietario no quisiera destinar a residencia el edificio ¿se podrá variar su estructura interna? Si ahora, en una residencia con dormitorios ya no es presentable que los lavabos y las duchas estén solo al final de los pasillos ¿podremos variar el concepto original? ¿Podrá ponerse una climatización moderna sin desvirtuar lo que el maestro Goerlich concibió con el presupuesto que le dio el austero rector Corts Grau? ¿Y qué hacemos con la biblioteca que luego fue capilla y al final salón de actos?

Si sacamos toda la capacidad retórica que los valencianos atesoramos para casos como este, los okupas se van a jubilar bajo ese techo. Los cinco años perdidos hasta ahora no son nada comparados con los que se perderán, habida cuenta de que la Universidad no tiene gran ilusión en gastarse allí diez o doce millones de euros que necesita para temas republicanos. Pero no es fácil, no, resolver el conflicto que tenemos delante: porque estamos hablando -mucho ojo- de Arquitectura, la disciplina sagrada de Valencia, la que tiene tantos doctores o más que el Derecho y tantos aficionados o más aún que la Lingüística. Veamos el caso del jardín de Jesuitas.